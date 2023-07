Resultado de la investigación forense de la muerte de Julian Sands

La oficina forense del condado de San Bernardino, California, declaró el lunes que la causa de muerte del actor británico Julian Sands es "indeterminada". El cuerpo sin vida de Sands fue identificado el 27 de junio en un desierto al sur de California, después de haber estado desaparecido durante meses.

"La causa se considera indeterminada debido a la condición del cuerpo y al hecho de que no se descubrieron otros factores durante la investigación forense. Esto es común en casos como este", aseguraron los forenses en un comunicado.

Se informó que esta es la "resolución final", que llega cuatro semanas después del hallazgo de los restos en el desierto de Mount Baldy, al sur de California, tras su desaparición en enero.

La muerte del actor, conocido por sus papeles en películas como "Naked Lunch" y "A Room With a View", fue confirmada después de que unos excursionistas se comunicaran con el sheriff de la ciudad de Fontana, en San Bernardino, el pasado sábado 24 de junio.

El cuerpo del actor fue llevado a la oficina forense para su identificación y para obtener una declaración oficial sobre la causa de su muerte, lo cual ha llevado más tiempo de lo esperado debido a la dificultad de determinar los motivos detrás del fallecimiento.

Sands desapareció el 13 de enero de este año después de haber ido de excursión en solitario por el área de Baldy Bowl, en las montañas de San Gabriel, a unos 80 kilómetros al noreste de Los Ángeles.

A pesar de los esfuerzos de búsqueda con drones y helicópteros, la búsqueda terrestre del actor se vio obstaculizada por el riesgo de avalanchas y las peligrosas condiciones del sendero.

Sands nació el 4 de enero de 1958 en Otley, Reino Unido, y se mudó a California en la década de los ochenta. Su carrera ha estado marcada por películas y programas de televisión como "The Medallion", "The Girl with the Dragon Tattoo", "Smallville" y "The L Word".