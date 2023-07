El lindo gesto de Salma Hayek a Jennifer López por su cumpleaños número 54

La actriz mexicana Salma Hayek, una de las latinas más influyentes de Hollywood, sorprendió a su colega Jennifer López en el día de su cumpleaños con un lindo gesto.

Por años, los principales medios de entretenimiento internacional han señalado que Salma y JLo han estado envueltas en una "enemistad" provocada por supuestos celos profesionales, sumado a que no tenían buena relación.

Si lo hubo o no, eso ya es agua pasada, pues la actriz de "Frida" le dedicó a la diva de El Bronx unas palabras por su cumpleaños número 54, que lo celebró el 24 de julio.

Ella le dedicó una publicación en Instagram, en la que le deseó un feliz día e, incluso, subió una fotografía cuando iniciaban en el mundo del entretenimiento.

"Me hizo recordar aquellos tiempos en los que decían que no lo lograríamos. Luego dijeron que no duraríamos. ¡Sigue brillando, chica, y disfruta cada segundo de ello!", escribió Hayek en su cuenta oficial.

Dijo que encontró la foto de la nada: "Supongo que significaba que tenía que compartirla en tu día especial".

Muchos comentaron que se había acabado la rivalidad entre ambas. ¿Alguna vez existió?

El medio El Comercio señala que la mexicana habría tenido un romance con Ben Affleck, el ahora esposo de JLo.

También se filtró en los medios de comunicación que Salma se había negado a interpretar a Selena Quintanilla en el primer biopic por respeto a la memoria de la cantante. Este papel, sin embargo, fue aceptado por López, quien saltó a la fama mundial después de esta producción cinematográfica, lo que supuestamente habría molestado a Hayek.

Incluso, se dijo que el personaje de Frida Kahlo que interpretó Salma Hayek también estaba en el radar de López.

El mensaje y la fotografía fue respondida por la misma JLo con varios corazones blancos.

La "Diva del Bronx" celebró su día especial con una serie de fotografías sensuales en compañía de sus seres queridos. "Mi ánimo de cumpleaños... ¡todo el mes! Siempre es un buen día cuando Lola viene a jugar... #OnTheJLo: Edición de cumpleaños próximamente", escribió la artista.