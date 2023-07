Muere Paul Reubens, actor de Pee-wee Herman

Paul Reubens, el actor y comediante cuyo personaje Pee-wee Herman se convirtió en un fenómeno cultural a través de películas y programas de televisión, falleció a los 70 años.

Reubens murió el domingo por la noche después de una lucha de seis años contra el cáncer que no hizo pública, dijo su publicista en un comunicado.

"Acepte mis disculpas por no hacer público lo que he estado enfrentando en los últimos seis años", dijo Reubens en un comunicado emitido el lunes con el anuncio de su muerte. "Siempre he sentido una gran cantidad de amor y respeto por parte de mis amigos, fans y simpatizantes. Los he querido mucho a todos y he disfrutado haciendo arte para ustedes".

El personaje con su traje gris demasiado ajustado, mocasines gruesos blancos y corbatín rojo era mejor conocido por la película "Pee-wee's Big Adventure" y la serie de televisión "Pee-wee's Playhouse".