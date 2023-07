"Barbie", Greta Gerwig habla sobre la posibilidad de una secuela

"Barbie" ha tomado al mundo por sorpresa a convertirse en un filme que no solo ha recibido buenas críticas, sino que también ha demostrado ser un éxito de taquilla a nivel internacional que ha recaudado alrededor de 351.4 millones de dólares en los cines de Estados Unidos y Canadá. Además, este filme escrito y dirigido por la cineasta Greta Gerwig ha superado "The Dark Knight" (2008) de Christopher Nolan para obtener las mejores dos primeras semanas en los cines de cualquier estreno de Warner Bros. Y hasta ahora promete en convertirse en el mayor éxito de taquilla del verano. Aun así, la pregunta en la mente de todos es: ¿habrá secuela".

En una reciente entrevista con Entertainment Tonight se le habló a la cineasta sobre la posibilidad de continuar con la historia de Barbie en un nuevo filme y ella respondió que: "solo estoy concentrada en sacar esta (película) y cruzar todos los dedos de manos y pies. Y luego veremos qué sucederá después de eso".

"En este momento, es todo lo que tengo", dijo Gerwig en otra entrevista con The New York Times. "Me siento así al final de cada película, como si nunca tuviera otra idea y todo lo que siempre quise hacer, lo hice. No quisiera aplastar el sueño de nadie más, pero para mí, en este momento, estoy en cero".

A pesar de que parece que Gerwig ha concluido su participación con la historia de Barbie, Mattel ya tiene planeadas otras producciones basada en sus otras propiedades como He-Man y Barney e Ynon Kreiz, CEO de Mattel, ha dado indicios de que hay otros proyectos relacionados con la popular muñeca.

"Barbie, como marca, tiene muchas interacciones diferentes. La línea de productos de Barbie es una marca muy amplia. Además de la figura principal de Barbie, tiene familia, tiene muchos elementos en su universo. Es un universo muy rico y es una marca muy amplia y muy elástica, en términos de oportunidades", comentó Kreiz.