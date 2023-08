La actriz Leah Remini demanda a la Iglesia de la Cienciología por acoso y difamación

En 2016, la actriz coprodujo la serie documental Leah Remini: Scientology and the Aftermath, donde entrevistó a víctimas de abusos por parte de la secta y que le valió dos premios Emmy. ( ARCHIVO )

La actriz Leah Remini anunció este miércoles que presentó una demanda contra la Iglesia de la Cienciología y su líder, David Miscavige, por años de "acoso, difamación y hostigamiento".

"Durante 17 años, la Iglesia de la Cienciología y David Miscavige me han sometido a lo que creo que es tortura psicológica, difamación, vigilancia, acoso y hostigamiento, que han tenido un impacto significativo en mi vida y mi carrera", dijo Remini en un comunicado difundido en su página web.

La actriz de "The King of Queens" alega en la demanda ante el Tribunal Superior de California que la Oficina de Asuntos Especiales de esa secta se encargaba de "vigilar" las acciones de sus miembros y no miembros.

Asimismo señala que dicha oficina está implicada en "venganzas y represalias" contra cualquier persona declarada enemiga de la Cienciología.

"Creo que no soy la primera persona en el punto de mira de la Cienciología y sus operaciones, pero tengo la intención de ser la última" acosada por este grupo, declaró Remini.

La demanda expone "la infinidad de formas" con las que los líderes de la secta supuestamente financiaron campañas en contra de la actriz, de 53 años, su familia, amigos y socios en 2006, siete años antes de que la actriz abandonara esa organización.

Remini también solicita daños compensatorios y punitivos por el supuesto daño que la Cienciología ha infligido a su vida personal y profesional.

En 2016, la actriz coprodujo la serie documental "Leah Remini: Scientology and the Aftermath", donde entrevistó a víctimas de abusos por parte de la secta y que le valió dos premios Emmy.

Ese mismo año publicó el libro "Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology" y en 2022 testificó a favor del director Paul Haggis en el juicio civil por violación del cineasta, insinuando que la Cienciología estaba detrás de las acusaciones en contra del director de "Crash".