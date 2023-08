La familia latina, eje del primer filme de superhéroes dirigido por un puertorriqueño

Resaltar la unión familiar latina en momentos de crisis es el objetivo de "Blue Beetle", la primera película de un superhéroe de DC Comics dirigida por un puertorriqueño, Ángel Manuel Soto, según dijo a EFE el propio director cerca de su estreno.

"Blue Beetle" se estrenará en Puerto Rico este 17 de agosto y, en Estados Unidos, un día después; marcando el regreso de un largometraje de Soto a la pantalla, después de "Charm City Kings" (2020).

El filme relata la historia de Jaime Reyes (Xolo Maridueña), quien, tras graduarse en la universidad, enfrenta un conflicto económico por la clausura de un negocio de su padre, anécdota casi similar a la que vivió Soto durante la preproducción cuando su progenitor enfermó.

La familia es "la fuerza de la película"

Estas vivencias, entre otras, fueron las que Soto y el escritor de "Blue Beetle", Gareth Dunnet-Alcocer, lograron conectar para crear el guión de la película y exponer, además, algunas de las dificultades y vivencias de las familias hispanas.

Esta presencia familiar marca una "diferencia" con otras películas de superhéroes que, según Soto, "guardan el secreto de su familia y siempre aparecen bien solitarios".

"Nuestra familia está metida en todo... y queríamos que eso fuera la fuerza de la película", sostuvo Soto, de 40 años.

Tanto para el director como para Dunnet-Alcocer, cada miembro de la familia "es un pilar en tu vida": "Forma parte de ese fundamento de quien tú eres", agregó.

"Y queríamos que este superhéroe tuviera esos elementos, donde cada uno de sus familiares tiene un arco heroico, no solamente en la historia de la película; tiene una importancia tanto emocional como filosófica que construyen a este superhéroe que tanto necesitamos", detalló.

¿Cómo Reyes se convierte en superhéroe?

El momento crucial de "Blue Beetle" ocurre cuando Reyes va buscando trabajo para ayudar a su familia y se presenta en la empresa de Victoria Kord, papel interpretado por la veterana actriz estadounidense Susan Sarandon.

Luego, Reyes conoce a la hija de Victoria Kord, Jenny Kord (Bruna Marquezine), quien le ofrece empleo en la compañía, a la cual acude posteriormente.

Ese día, Victoria Kord roba de un despacho de la empresa una pequeña caja que en su interior tiene una pieza en forma de escarabajo y se la entrega a escondidas a Reyes, pidiéndole que no lo abra.

Sin embargo, cuando Reyes llega a su casa, rodeado de su familia, abre la caja y, comienza a jugar con el escarabajo azul que lo convierte en el superhéroe "Blue Beetle".

Soto jamás soñó con hacer una película tan grande

Esta nueva versión de "Blue Beetle" es la primera película "con un presupuesto bastante substancial" y considerada un "blockbuster" (éxito en taquillas) para Soto, según aseguró a EFE el propio director.

"Nunca había soñado con esto, todo lo contrario. Mi plan era seguir contando historias, haciendo cine, pero nunca pensaba que hacer una película así de grande era posible en mi vida", admitió el también director del filme puertorriqueño "La Granja".

"Todavía lo pienso y se me hace difícil reconciliar esa idea, porque no sé si es un 'self sabotage' (obstrucción) que uno se hace de que no la voy a hacer, pero ya que se me da la oportunidad, quizás fue un 'wake up call' (despertar) de poder soñar un poquito más grande", destacó.

La oportunidad para Soto de dirigir "Blue Beetle" surgió después de presentar "Charm City Kings" en el Festival Sundance 2020, cuando uno de los ejecutivos de DC Studios, tras ver la película, se comunicó con él para ofrecerle su ahora nuevo proyecto.

Según confesó, al principio se negó a aceptar la oferta porque no le interesaba dirigir una película de un superhéroe conocido, pero al saber que se trataba de un proyecto sobre "Blue Beetle", quedó convencido.