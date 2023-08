Exponen la falsa vida pública de Daniel Sancho: sacan a la luz sus mentiras y engaños

La prensa española califica a Daniel Sancho, youtuber y chef español, de mentiroso compulsivo, acusado de asesinar a su presunto amante, un médico colombiano.

Según el medio Lecturas, no se sabe si su padre, el popular actor Rodolfo Sancho, era conocedor de la verdadera realidad de su hijo o si también habría sido víctima de los engaños de Daniel Sancho.

Pocos días antes de la detención de Daniel en Tailandia por presuntamente haber cometido el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, Rodolfo Sancho hablaba con orgullo de su hijo Daniel. "Ya vuela solo, tiene un catering, La Boheme, y una hamburguesería, el Boogie", decía muy satisfecho el actor, en plena promoción de su última película 'Delfines de plata', lejos de presagiar la pesadilla que, en apenas dos semanas, se le vendría encima.

Entre las muchas contradicciones en las que Daniel Sancho ha caído en los últimos días, y en las mentiras que inicialmente nos hizo creer a todos, se encuentra el hecho de afirmar que la policía le había invitado a cenar al restaurante más caro de Koh Phangan tras hacer la reconstrucción del crimen, algo que resultó ser falso. Además, en su primera declaración, dijo que le había dado dos puñetazos a Edwin Arrieta, cuando las pruebas recabadas por la policía indican que presuntamente le asestó varias cuchilladas en el pecho.

No serían estas las primeras mentiras que Daniel habría hecho creer a todos. El lujoso tren de vida que llevaba Daniel, con viajes, fiestas y barcos, supuestamente estaba sufragado por su trabajo como chef y sus negocios. Sin embargo, se ha descubierto que Daniel Sancho no es socio ni del catering La Boheme ni de la hamburguesería Boogie, según el Registro Mercantil. Aunque parece que trabajaba en ambos lugares, lo hacía como empleado y es posible que su sueldo no le permitiera llevar la vida que mostraba en su cuenta de Instagram.

Daniel vivía con su abuela Noela. Un amigo reveló que la terraza en la que se le veía en sus videos de YouTube, preparando barbacoas, no era su casa, sino la de otro amigo de la pandilla. En realidad, cuando dejó de vivir con su padre y su mujer, Xenia Tostado, se fue a vivir con su abuela, Noela Aguirre, en pleno centro de Madrid. Es muy posible que coincidiera con la mudanza de Rodolfo y Xenia a Fuerteventura, cuando compraron la casa en la que viven en 2015.

Mientras todos creían que Daniel era un triunfador en su profesión de chef y un exitoso empresario, la investigación policial reveló que Daniel tenía a su disposición una tarjeta a su nombre asociada a una cuenta bancaria de Edwin Arrieta con un saldo de 25.000 euros al mes. Sin duda, ese "sueldo" le permitiría a Daniel llevar la vida lujosa que presumía en sus redes sociales.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/21/3cfe622f-25fa-4f4b-8736-2c3d4fc92f49source-aspect-ratiodefault0-b2bb18cd.jpg Daniel Sancho junto a sus padres y hermana. (FUENTE EXTERNA)

En su declaración a la policía, Daniel afirmó que Edwin iba a invertir en "su" negocio, pero la verdad es que él no tiene ningún negocio ni es socio de las empresas mencionadas por su padre. Quizás se tratase de un proyecto que Daniel tenía en mente, pero que no era una realidad en ese momento.