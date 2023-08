Carlos Torres, actor de "El señor de los cielos", revela que padece cáncer

Hace unos días, el actor mexicano Carlos Torres reveló a través de redes sociales que ha sido diagnosticado con cáncer. En un video de 1:03 minutos en TikTok, el famoso galán de telenovelas de 55 años, conocido por su papel como 'Enrique Morejón' en la tercera temporada de "El Señor de los Cielos", compartió la lamentable situación que está enfrentando en este momento de su vida.

Aunque la situación podría ser desalentadora, Torres ha decidido tomarla con calma. Ha mencionado que su estado de salud actual es solo una "mala racha" y una oportunidad para renovarse y renacer.

Sin embargo, antes de llegar a esta aceptación, el actor enfrentó miedo, soledad y pensamientos negativos. "Hay momentos en los que me da miedo... me siento vacío y se me van las ganas de hacer absolutamente nada... pero también hay otros momentos en los que me vuelve el Espíritu y trata de convencerme de que esta es la mejor oportunidad para renovarme, para renacer", mencionó Torres.

Agradeció a la vida por la fuerza que le ha dado para enfrentar esta batalla y enfatizó que aún no es el momento de partir. "Creo que Dios me está fortaleciendo con esto... me da la fuerza para enfrentar este proceso... quiere renovar mi energía... y yo estoy dispuesto a que se haga su voluntad. Quiero vivir, creo que todavía hay Carlos Torres para mucho rato".

Por último, solicitó a sus seguidores que oren por él, ya que en los próximos días será sometido a una operación y posteriormente compartirá actualizaciones sobre su estado de salud a través de sus redes sociales.