El baile a ritmo de Romeo Santos de Mario y Óscar Casas para promocionar su nueva película

"Tenemos una propuesta indecente". Con esta única frase y a ritmo de la popular bachata "Propuesta indecente" de Romeo Santos, los actores Mario y Óscar Casas han decidido recordarnos mediante sus cuentas de Instagram que "Mi soledad tiene alas", el debut como director del hermano mayor protagonizado por el pequeño, se estrena en cines el próximo 25 de agosto.

La película, dirigida y escrita (junto a Déborah François) por el propio Mario, sigue la historia de Dan (Óscar Casas), Vio (Candela González) y Reno (Farid Bechara), tres jóvenes de un barrio humilde de Barcelona que luchan por sobrevivir robando en joyerías. Después de la reaparición de su padre tras salir de la cárcel, Dan deberá lidiar con viejos demonios mientras sueña con una vida mejor como artista.

Como reseña el medio español "20 minutos", si algo está claro, es que estos hermanos saben cómo promocionarse. Hace más de un mes, durante La velada del año III (el evento creado por Ibai Llanos y celebrado el pasado 1 de julio en el que se organizan combates de boxeo entre famosos), Mario y Óscar Casas no perdieron la ocasión de anunciar su nuevo trabajo juntos.

Durante su asistencia como invitados, los hermanos lucieron camisetas a juego, una blanca y otra negra, en la que se leía el título de la película y la fecha de estreno mientras que, en la espalda, se apreciaba la ilustración de unas alas que adelantan el talento que el personaje de Óscar demuestra para el dibujo.

Tras este primer anuncio, a días de su estreno, los Casas han optado por un look completamente diferente para volver a promocionar su película. Con camisas negras desabrochadas a juego, pantalones de traje y algunos collares, Mario Casas se ha unido a la fama de su hermano como bailarín y ambos se han grabado bailando "Propuesta indecente" de Romeo Santos.

Un video que, como no podía ser de otra manera, ha llamado la atención de los usuarios de la red social que, después de verles mover las caderas a ritmo de bachata, han descubierto que la publicación escondía un anuncio más importante, pues este viene seguido de una pequeña recopilación de escenas de "Mi soledad tiene alas" y de otra grabación de los hermanos recordándonos su estreno el próximo 25 de agosto. "Mario no baila bien, pero no podía ser perfecto" y "Tuve que ver varias veces el video para darme cuenta que era la promoción de una película", fueron algunos de los comentarios de sus seguidoras.