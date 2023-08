Riverdale fue cancelada y no tendrá temporada 8; esta sería la razón tras la drástica decisión

La serie Riverdale llegó a su fin después de siete temporadas, pero los fanáticos deben saber que en realidad fue cancelada por su cadena. ¿Qué sucedió realmente?

Riverdale, serie basada en los personajes de Archie Comics, se ha consolidado como uno de los títulos más populares de los últimos años en la televisión por su emisión en The CW y en el servicio de streaming Netflix. En las últimas horas llegó el episodio final de su séptima temporada, cerrando la historia de manera definitiva.

Según reseña "msn.com", el drama adolescente que debutó en 2017 sigue el caos que surge cuando un grupo de adolescentes investiga los oscuros secretos que acechan en su ciudad natal. Si bien ha tenido críticas mixtas en el último tiempo, lo cierto es que sus niveles de audiencia han incrementado y cuenta con una gran base de fans.

Por el momento no ha habido una explicación oficial, pero todo se debe a una cuestión ejecutiva. Según se especifica, el contrato de arrendamiento de algunos estudios de filmación de The CW llegó a su vencimiento y la cadena no estaba interesada en comprometerse con otro acuerdo. Además, se cree que CBS y Warner Bros. Discovery buscan vender la cadena.

El síntoma de cancelación comenzó a merodear en los fanáticos de la serie cuando se confirmaron múltiples cancelaciones por parte de The CW, incluyendo los títulos: Batwoman, Legends of Tomorrow, Charmed, Dynasty, Roswell New Mexico, Legacies, The 4400, Naomi e In the Dark. Luego, se oficializó que Riverdale finalizaba en su temporada 7.

"Tuvimos una larga conversación con Roberto Aguirre-Sacasa, quien está emocionado por esta noticia, y trataremos el programa de la manera que se merece... Queremos asegurarnos de que salga a la luz de la manera correcta", fue el comunicado de Mark Pedowitz, presidente y director de The CW. Se aguardan novedades sobre la decisión detrás de la cancelación.