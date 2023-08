Una familia mexicana en República Dominicana en la película "Canta y no llores"

Lumy Lizardo, Consuelo Duval, Michelle Rodríguez, Paco Rueda y Pato Maqueo asumen los roles estelares en la película "Canta y no llores", cuyo rodaje en el país concluyó recientemente.

La producción cinematográfica, dirigida por el cineasta Félix Sabroso, es una producción conjunta de Ebribari Audiovisual de República Dominicana, AF Films de España y BTF Media de México. Cuenta con la dirección fotográfica de Peyi Guzmán.

Según Sabroso, filmar en el país ha sido una grata experiencia, y el equipo dominicano está integrado por más de cien personas, incluyendo figuras como María Castillo, Soraya María, Judith Rodríguez, Ramón Candelario, Juancito Rodríguez, Ana María Arias (fallecida recientemente) y Luis del Valle.

La fecha de estreno de la película será anunciada por la producción más adelante.

"Rodar ´Canta y no llores´ me reencuentra con un tipo de comedia donde se conjuga el retrato de mujeres equilibrando la balanza entre lo inesperado y lo real. Está siendo muy emocionante, sobre todo, por contar con un reparto de grandes nombres, muy inspiradores para un director que mira a los actores como herramienta esencial de su trabajo. No hay una sola secuencia que no me divierta. Si consigo transmitir solo un poquito de la diversión que está suponiendo, será un gran éxito", destacó Sabroso.

La experimentada productora de cine, Desirée Reyes, resaltó la alianza para la filmación de la película, mencionando que las estructuras de coproducción permiten impulsar el desarrollo de historias maravillosas y ampliar el rango de impacto de importantes artistas y profesionales. Reyes es la productora y presidenta de Ebribari Audiovisual.

De la producción

La película narra la historia de una familia mexicana encabezada por Pepa (Consuelo Duval) que se traslada a República Dominicana para iniciar una nueva etapa en sus vidas. Allí conocen a Caro (Lumy Lizardo), una atípica representante de artistas que se ofrece a ayudar a Beli (Michelle Rodríguez) a cumplir su sueño de triunfar en el mundo de la música popular. Alegrías, aventuras y dificultades se suceden hasta que un mafioso aterriza en la isla caribeña buscando ajustar cuentas con Pepa y su familia.

Consuelo Duval y Michelle Rodríguez son dos de las figuras más populares del humor en México y toda Latinoamérica. Duval, con una sólida trayectoria que incluye más de 40 películas y series de televisión, es muy popular y querida en República Dominicana gracias a su rol estelar en las diez temporadas del programa de televisión "La Familia P.Luche".

La película se rodó en escenarios de Santo Domingo, como Ciudad Nueva, el Malecón, Merengue Bar, Los Mina y Zona Colonial, donde la expresión cultural mexicana se integra a la dominicana, celebrando empatías y hermandades.

"Canta y no Llores" se basa en un guión original de Frank Ariza, de AF Films, para quien "producir la película en República Dominicana ha sido un reto muy gratificante". Francisco Cordero, CEO de BTF Media, resalta, por su parte, el interés particular por producir historias con arquetipos "que nos ayuden a conectar con la audiencia y a resaltar la cultura."

Sobre sus productoras

Ebribari Audiovisual

Productora dominicana que tiene como principal objetivo desarrollar proyectos cinematogra´ficos junto a productoras de diversos lugares del mundo. Su presidenta, Desiree Reyes-Peña, cuenta con una reconocida trayectoria profesional que incluye la produccio´n de ma´s de 20 largometrajes, entre estos algunos de los ma´s taquilleros del cine dominicano como "Lotoman", "Tube´rculo Gourmet" y "El Brujo". Ebribari presenta credenciales en 2023 con la produccio´n de "Canta y no llores".

AF Films

Fundada hace nueve años por el guionista y productor Frank Ariza, esta reconocida productora espan~ola cuenta con una larga lista de conocidas películas y series en grandes plataformas como: "Sin ti no puedo", "Uno para morir", "Ay mi madre", "Tu madre o la mi´a", "Con los an~os que me quedan", "Herederos por accidente", "Los nuestros", "El continental", "Perdo´name sen~or", "Mariachis", "Secretos de estado", "Yo quisiera", entre otras.

BTF Media

BTF Media fue fundada en 2010 por los empresarios y productores mexicanos Francisco E. Cordero y Ricardo Coeto. Sus proyectos ma´s reconocidos incluyen la serie "Maradona Suen~o Bendito" para Amazon Prime Video, "La Muchacha que Limpia" para HBO Max, y "Papa´s por Encargo", "No Fue Mi Culpa", "Hasta que te conoci´", "El Ce´sar" y "El Secreto de Selena" para Disney+/Star+; productos que han alcanzado los ma´s altos niveles de audiencia en los mercados hispanos de Estados Unidos y Latinoame´rica. La sede principal de BTF se encuentra en Miami y cuenta con oficinas de produccio´n en Me´xico, Argentina, Espan~a y Chile.