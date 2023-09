Magnolia Núñez, la actriz estadounidense de origen dominicano que triunfó en el cine criollo

Magnolia Núñez sigue enfocada en su carrera en el cine tanto en el país que la vio nacer como en el de sus padres. Hija de dominicanos, nació en Queens, Nueva York, y creció entre Puerto Rico y Long Island. Actualmente vive entre Nueva Orleans y Santo Domingo.

Su talento la ha llevado a escenificar roles tanto en el cine independiente de los Estados Unidos como en el comercial.

Magnolia inició en el teatro Latino en New York y esto la llevó a seguir estudios en la Escuela Stella Adler Acting Conservatory donde consiguió su primeros trabajos actorales en el cine independiente.

Trabajó mucho como actriz de Background lo que le enseñó cómo estar en escena en grandes producciones, además de haber laborado en series como NCIS New Orleans y en la película dominicana llamada Rango de Honor que se está presentandoen diversosfestivales internacionales. La actriz también actuó en la serie "Zero Zero Zero".

Sin embargo, su mayor reto fue protagonizar la cinta criolla "Carajita" por la que fue nomindada a mejor actriz en los Premios Platino, cuya gala se realizó en el pasado mes de abril en Madrid, España, representando el cine de la República Dominicana. Desde allá habló para Diario Libre. Definió este proceso como un crossover a la inversa.

"Yo nací en los Estados Unidos y vine a trabajar a la República Dominicana, ¿quién hace eso?", señaló. Pero lo hizo porque vio un nicho importante.

"Ahí vi y nicho que tenía que trabajar y se me dio la oportunidad de hacer lo que me apasiona, temas sociales (que me apasionan) y la actuación".

La cinta aborda una temática común en el país de una trabajadora que se siente protectora de la niña que cuida, pero que toma un aspecto polémico, por sucesos que ocurren en el desarrollo de la trama.

Narra la historia de Sara (Cecile van Welie) y su niñera Yarisa (Magnolia Núñez). Entre ellas se formó una relación que parece trascender sus condiciones de clase ya que es similar al de una madre y su hija, pero un accidente pondrá a prueba su íntima lealtad y la inocente ilusión de que nada podrá separarlas. "Carajita" profundiza en el vínculo entre dos personas que pertenecen a estratos sociales opuestos y, sin embargo, se aman.

Por ese mismo rol, en 2022, recibió un reconocimiento en México como "Mejor Actriz" durante el Guadalajara Film Festival, por su papel en "Carajita". Además, todo el elenco recibió tres premios. Hace unos días, en los Premios Soberano, esta película ganó "Mejor Drama del 2022". También ganó en Uruguay.

La actriz dominicana también resultó ganadora en el renglón de "Mejor Actriz Principal" en la 4ta. edición de los premios organizados por la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica (ADOPRESCI), por su participación en la película "Carajita".

Magnolia, que ha recibido múltiples nominaciones y premios por este rol, ha expresado sentirse agradecida de haber asumido el reto de interpretarlo, ya que le ha dado la oportunidad de volver a sus raíces dominicanas y de mostrar su versatilidad e impacto en escena.