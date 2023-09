Maribel Verdú: Sigo ilusionada con la interpretación, tanto en España como en América

A las puertas de 40 años ligada al mundo de la interpretación, la actriz española Maribel Verdú reconoce que se encuentra en un momento "sereno" de su vida, pero con la "energía" y la "ilusión" necesaria para seguir haciendo lo que más le gusta, cine, teatro y series.

Antes de recibir este sábado el Faro dos orillas, un galardón que otorga el Festival de Cine de la ciudad española de Santander a profesionales de la industria cinematográfica que desarrollan su carrera entre España y América, Verdú sostiene en una entrevista con EFE que no encuentra diferencias a la hora de rodar en ambos lados del Atlántico.

"Tengo alma de maleta y estoy muy a gusto en todos lados. Me encanta estar tanto en mi casa como fuera, conociendo sitios nuevos", apunta.

También considera que, gracias a su profesión, ha podido tender puentes durante muchos años entre España, eje de su vida profesional, y Latinoamérica, donde recuerda que con 15 años ya participó en una película de Venezuela.

Luego pasó a Chile y más tarde a Argentina que, en su opinión, se convirtió en su "país de adopción". Igual que México durante un periodo fue como su "segunda casa".

Sobre quién es el faro que ha guiado el camino de su viaje artístico, Verdú elude atribuir ese papel a alguien en concreto y, más bien, afirma que afortunadamente "bebe de muchas personas" a las que admira.

Además, explica que está rodeada de amigos que le sostienen en los malos momentos y, cómo no, celebra la vida con ellos en los buenos.

Vivir el presente

Después de más de sesenta películas, varias series y obras de teatro, no oculta su preferencia a la hora de encarnar personajes "fuertes", de esos que luchan contra las vicisitudes cotidianas, o por el género intimista, aunque luego "te llaman para hacer de la madre del superhéroe Flash, y cómo no vas a hacer algo así", matiza.

Al hilo, Verdú afirma que ha sido "extraño" enfrentarse a esa superproducción al no estar acostumbrada a ese tipo de películas. No obstante, dice que lo ha disfrutado de la misma manera que si fuese una grabación de menor presupuesto.

A la hora de mirar al pasado es tajante. Asegura que no regresaría "ni a anteayer, ni atrás para coger carrerilla".

Los recuerdos "están ahí y los tienes en la mochila", pero la "vida es el ahora y ni siquiera el futuro". De hecho, no le interesa saber lo que pasará y prefiere centrarse en el presente.

Eso sí, confía en seguir "picando un poco de todo" a la hora de asumir papeles en la gran y pequeña pantalla o subirse a los escenarios de madera, aunque uno de sus reiterados temores es que algún día deje de sonarle el teléfono pese a ser una de las caras consolidadas del cine español.

"Todo puede pasar, porque éste es un mundo muy loco. Estás aquí y de repente mañana se olvidan de ti", apostilla.

Ella no se ve en otra aventura que no sea la interpretación. Desde los 13 años lleva con ello y no sabría desenvolverse en otros menesteres. Tal vez sí que daría el salto a la producción o la dirección.

Precisamente, Verdú aclara que este último campo cinematográfico se lo ha planteado "muy seriamente", aunque luego aparcó la posibilidad al considerar que para eso "ya habrá tiempo".

En estos momentos, se centra en seguir disfrutando de su profesión y no quiere perder ese "nervio" o "sorpresa" que le suscita transmitir al espectador sensaciones a través de personajes.