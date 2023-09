Russell Brand niega en un vídeo unas supuestas acusaciones criminales contra él

El actor británico Russell Brand ha negado en un vídeo colgado en sus redes sociales unas supuestas acusaciones criminales contra él, que, según sostiene, ha recibido de dos medios de comunicación.

El controvertido actor y humorista, más conocido en los últimos años por su defensa de las teorías de la conspiración, asegura haber recibido sendas cartas de una televisión y un periódico que incluían "una letanía de ataques extremadamente atroces y agresivas".

Esas cartas, además de "cosas bastante estúpidas", contienen "acusaciones criminales muy graves que rechazo absolutamente".

Sin ofrecer excesivos detalles al respecto, Brand relata que esas acusaciones se remontan a cuando trabajó en el mundo del cine y de los medios tradicionales.

"Entonces yo era muy muy promiscuo y las relaciones que tuve siempre fueron consensuadas. Fui siempre transparente con ellas, quizá hasta demasiado transparente", señala, en una presunta alusión a denuncias vinculadas con delitos sexuales.

En su vídeo, difundido en su canal de Youtube desde el que suele lanzar ataques a los medios de comunicación tradicionales, el protagonista de películas como "Get him to the Greek" se pregunta "si hay un plan coordinado detrás de esas acusaciones".

A ese respecto, Elon Musk, propietario de la plataforma X (antes Twitter), donde también colgó el vídeo, le respondió: "Por supuesto. A ellos (los medios) no les gusta la competencia".

En los últimos años, Brand se ha convertido en un prominente defensor de teorías de la conspiración al respecto de asuntos como los atentados del 11-S de 2001 o la pandemia del coronavirus.