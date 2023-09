Billy Miller, actor de "Hospital General", fue encontrado sin vida en su casa días antes de su cumpleaños

El reconocido actor estadounidense Billy Miller fue hallado sin vida el pasado viernes 15 de septiembre a los 43 años en su casa en Austin, Texas.

Miller, conocido por sus papeles en 'Hospital General', 'The Young and The Restless' y como hermano menor de Harvey Specter en 'Suits', murió dos días antes de su cumpleaños número 44.

Aunque no se han confirmado las causas de su muerte, varias fuentes aseguran que el actor padecía trastorno bipolar y una grave depresión.

Según su representante, Miller había estado luchando contra la depresión desde hace varios meses. "El actor estaba luchando contra la depresión maníaca cuando murió", indicó el manager de Miller a la revista Variety.

Miller recibió tres premios Daytime Emmy por su interpretación del personaje Billy Abbott en 'The Young and the Restless'.

Tras conocerse la noticia, varias estrellas del mundo del entretenimiento lamentaron su fallecimiento y enviaron mensajes emotivos a sus familiares.

"Me entristece mucho saber del fallecimiento de Billy Miller. Su contagioso encanto y calidez dejaron impresiones duraderas en todos los que tuvimos la suerte de tenerlo en nuestras vidas. Voy a extrañar esa sonrisa traviesa. Te amo Billy", escribió la actriz Eileen Davidson en sus redes sociales.

Asimismo, el actor Sean Perelman, más conocido como Sean Kanan, lamentó su muerte y pidió prudencia por el difícil momento que está pasando la familia de la estrella.

"Conmocionado y entristecido al saber que Billy Miller ya no está con nosotros. Era un actor fantástico y siempre amable cuando nos veíamos. Rezo para que su familia y amigos encuentren consuelo y paz durante este momento inimaginablemente difícil", dijo el actor.

Cabe señalar que Billy Miller nació el 17 de septiembre de 1979 en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, y estudió comunicaciones en la Universidad de Texas.