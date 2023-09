YouTube suspende a Russell Brand de sus ingresos por publicidad en sus canales de la plataforma

YouTube anunció este martes que ha prohibido que todos los canales asociados con el cómico y actor británico Russell Brand generen dinero por publicidad por "violar" la "política de responsabilidad del creador".

La plataforma de vídeos por internet adoptó esta medida a fin de "proteger" a sus usuarios a raíz de las numerosas denuncias por agresión sexual y maltrato psicológico de varias mujeres a Brand surgidas en los últimos días.

La decisión de YouTube de bloquear los ingresos por "streaming" se aplica a "todos los canales que podrían ser propiedad o estar operados" por el actor, de 48 años, según confirmó la plataforma a la BBC.

"Si el comportamiento fuera de la plataforma daña a nuestros usuarios, los empleados o el ecosistema, adoptamos medidas", indicó hoy un portavoz de YouTube.

El canal principal de Brand en la plataforma tiene más de 6,6 millones de suscriptores y más de 2.400 vídeos colgados.

Otros canales asociados con su principal página de YouTube incluyen Awakening With Russell, Stay Free With Russell Brand y Football Is Nice, que cuentan, entre todos, con unos 500.000 suscriptores.

La suspensión de YouTube llega después de que la Policía británica informara ayer de que recibió el pasado domingo una acusación por agresión sexual contra el presentador, después de que durante el fin de semana una investigación periodística destapara testimonios de cuatro mujeres que aseguran haber sido agredidas entre 2006 y 2013.

Esa denuncia se refiere a hechos que tuvieron lugar supuestamente en el céntrico barrio del Soho de la capital británica en 2003.

El pasado sábado, "The Times", "The Sunday Times" y la televisión "Channel 4" publicaron testimonios de cuatro mujeres que acusan al actor de violación, agresión sexual y maltrato psicológico.

Otras mujeres aseguran además haber sufrido una conducta "controladora, abusiva y depredadora" por parte de Brand, según la investigación sobre el cómico, que trabajó en "BBC Radio 2" y en "Channel 4", además de haber participado en diversas películas de Hollywood.

Brand niega todas las acusaciones y ha insinuado que obedecen a un "plan" concertado por los medios tradicionales contra su persona.