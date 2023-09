"The Creator", ciencia ficción para ver y no pensar

John David Washington interpreta el papel de Joshua en The Creator (2023). ( 20TH CENTURY STUDIOS/COURTESY OF 20TH CENTURY STUDIO - © 2023 20TH CENTURY STUDIOS. )

Entre los estrenos de la semana está "The Creator", un filme de ciencia ficción dirigido por Gareth Edwards, quien coescribió el guion con Chris Weitz. Además, el elenco de esta película está encabezado por John David Washington, Gemma Chan, Ken Watanabe, Sturgill Simpson, Allison Janney y Madeleine Yuna Voyles.

La historia de esta película se desarrolla en medio de una futura guerra entre la raza humana y las fuerzas de la inteligencia artificial. Aquí conocemos a Joshua (John David Washington), un endurecido ex agente de las fuerzas especiales humanas que lamenta la desaparición de su esposa Maya (Gemma Chan). Todo cambia cuando es reclutado para cazar y matar al Creador, el esquivo arquitecto de la IA avanzada que ha desarrollado un arma misteriosa con el poder de poner fin tanto a la guerra y como a la misma humanidad.

"The Creator" es el cuarto largometraje del cineasta Gareth Edwards, director y guionista británico mejor conocido por dirigir "Godzilla" (2014) y "Rogue One: A Star Wars Story" (2016). Su primer filme fue "Monsters" (2010) y no es raro que casi toda su filmografía esté relacionada con los géneros de la ciencia ficción y la fantasía, ya que Edwards también es un artista de efectos visuales.

Una vez más, Edwards ha creado un filme que cuenta con efectos visuales que están muy bien realizados. La fotografía, los efectos especiales y la edición o montaje mantienen un buen nivel de calidad. Esto se nota tanto en los momentos que la película permite al espectador apreciar los países que forman parte de este oscuro futuro como en las energéticas secuencias de acción que vale la pena ver en la gran pantalla.

Aun así, "The Creator" no es una película perfecta y sus desaciertos son más aparentes en su guion. En primer lugar, el mundo en el que se desarrolla la historia no está muy bien definido y carece de una lógica interna coherente. Más bien, parece que está principalmente compuesto por estereotipos y clichés de un sinnúmero de films de ciencia ficción. Asimismo, el guion falla en otros aspectos como el desarrollo de los personajes y la trama.

Un detalle que sí es interesante es el papel que juega la inteligencia artificial en la trama de "The Creator", especialmente cuando se toma en cuenta que la IA ha sido uno de los temas debatidos durante las recientes huelgas de Hollywood.

A pesar de que en este filme no hay actuaciones sobresalientes, en general las interpretaciones son aceptables. Lo mismo ocurre en los casos de John David Washington y Madeleine Yuna Voyles, quienes interpretan los personajes a los que la película le dedica más atención. Sus actuaciones no están mal, pero no es nada memorable.

En fin, "The Creator" es una película de ciencia ficción que vale la pena ver en el cine para disfrutar de sus efectos visuales, pero, fuera de eso, no tiene mucho más que ofrecer.