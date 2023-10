Scorsese, De Niro y DiCaprio, un trío infalible

Martin Scorsese. Robert De Niro. Leonardo DiCaprio. Cada uno de estos tres nombres tiene tanto peso por sí solo, que no necesitan presentación. Pero ahora, el célebre director y los dos laureados actores coinciden los tres juntos en la que está llamada a ser una de las películas del año, "Killers of the Flower Moon".

Sin embargo, esta no es la primera vez que coinciden, porque tanto Scorsese con ambos intérpretes, como ellos entre sí, han trabajado juntos en el pasado, cosechando anécdotas memorables y éxitos en taquilla.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/14/55012063669-5.jpg Martin Scorsese (derecha) y Robert De Niro en el rodaje de "Killers of the flower moon". (APPLE) https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/14/55012063669-4.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/14/55012063669-1.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/14/55012063669-2.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/14/55012063669-3.jpg

Scorsese y De Niro, relación fructífera

"Nunca planeamos nada ni lo hablamos en voz alta, las cosas simplemente ocurrieron", dijo Martin Scorsese sobre su relación con Robert De Niro, en una entrevista publicada por medios como Uppers.

Y es que el director y el actor, en verdad, se conocieron muy jóvenes: "teníamos 16 años", confesó Scorsese al Hindustan Times. Pero aquel no fue su momento: "nos habíamos perdido el rastro", explicó el cineasta, quien alegó que: "yo no sabía que él quería ser actor y él no sabía que yo había empezado a dirigir".

Y fue otro director el que hizo la unión: "Brian de Palma nos volvió a presentar". Eran los comienzos de los dorados años 70 hollywoodienses, y la relación afloró en forma de película: "Mean Streets" (1973), la cinta que los unió por primera vez.

A partir de ahí, la lista es larga: "Taxi Driver" (1976), "New York, New York" (1977), "Raging Bull" (1980), "The King of Comedy" (1983), "Goodfellas" (1990), "Cape Fear" (1991), "Casino" (1995) y "The Irishman" (2019).

Pero hubo otras tres ocasiones que podrían haber unido a Scorsese y De Niro profesionalmente y que finalmente, no fueron: "Analyze This", una película que el actor protagonizó, pero el director rechazó; y dos cintas para las que fue Robert quien dijo que no a Martin: "The Departed" (2006) y "Gangs of New York" (2002).

Esta última, habría sido la primera película en reunir a DiCaprio, De Niro y Scorsese. Sin embargo, solo Leonardo aceptó. Por ello, es ahora cuando podremos verles unidos a los tres en un largometraje.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/14/55012063669-3_2.jpg Martin Scorsese (de pie). charla con Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone y Robert De Niro en el rodaje de Killers of the flower moon. (APPLE)

De Niro, el nexo entre Scorsese y Dicaprio

No obstante, fue De Niro el primero en recomendarle a Martin que le diera una oportunidad a un entonces joven y prometedor Leo DiCaprio. Robert trabajó con él en "This Boy's Life" (1993) y quedó realmente impresionado por el talento del adolescente.

De hecho, DiCaprio recuerda que, durante la audición, quiso impresionar al veterano actor: "tengo que hacer algo para destacar", fue su pensamiento, según confesó a Variety: "le grité en la cara" (durante la escena de prueba). Algo que, aunque DiCaprio pensó que podría haber sido mala idea, gustó a De Niro: "yo fui quien dijo que deberías conseguir este papel", le dijo Robert después.

"Trabajé con este niño en esta película. Creo de verdad que deberías trabajar con él algún día", le habría dicho el actor al director, según confesó el propio Scorsese en una mesa redonda para Hollywood Reporter.

Y Martin, que tuvo la oportunidad de ver a Leonardo en "What's Eating Gilbert Grape?" (1993), le felicitó en una fiesta posterior: "Oye, chico, vi tu película. Hiciste un gran trabajo. Sigue así".

¿La respuesta de Leo? "Simplemente no dije nada", confesó: "me quedé en shock", explicó, alegando que "estaba impresionado". Y es que no se esperaba algo así: "me sorprendió que realmente hubiera visto la película y que me dijera algo".

Afortunadamente, después de la impresión, vino una relación profesional llena de éxitos: "Gangs of New York" (2002), "The Aviator" (2004), "The Departed" (2006), "Shutter Island" (2010) y "The Wolf of Wall Street" (2013).

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/14/55012063669-4_2.jpg Martin Scorsese durante el rodaje de Killers of the flower moon. (APPLE)

Asesinando a la Luna juntos

De la primera, y hasta hace poco, única película común entre Robert De Niro y Leonardo DiCaprio han pasado 30 años. Tres décadas durante las cuales, ambos han trabajado con Martin Scorsese, pero nunca han coincidido juntos.

O, más bien, no lo han hecho para una película. Sí que trabajaron los tres en el cortometraje "The Audition" (2015), pero nunca en un largometraje. Ahora, "Killers of the Flower Moon" ha unido a los dos actores y al director en formato de cine.

Este último, para en Hindustan Times, ha hablado sobre su relación con ambas estrellas: "Bob (Robert de Niro) es la única persona viva ahora que sabe de dónde vengo", dijo, y sobre Leo comentó: "descubrí que tenemos una sensibilidad similar a la que compartimos Bob y yo".

La película, alabada por la crítica y con regusto a posibles premios Óscar, también ha sido señalada por su extensa duración (3 horas), pero Scorsese ha sido tajante con esto, asegurando que la cinta "debería verse en la gran pantalla", dijo el cineasta a Efe.

"¿Vamos con la intención de ser todo un éxito de taquilla? No, pero hemos hecho una película que debería verse en la gran pantalla", dijo: "Te puedes sentar frente a la TV durante cinco horas, yo lo he hecho. Además, mucha gente ve en el teatro obras de tres horas y media", por lo que para él es sencillo: "respeten el cine".

Así pues, ya saben: tres artistas inolvidables, tres horas de metraje, y toda una historia por contar. Quizá sea la última ocasión de ver juntos a este trío del cine, quizá no. Pero, de momento, "Killers of the Flower Moon" se estrena el 20 de octubre.