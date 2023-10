Lily Gladstone, la promesa nativo-americana del cine

Lily Gladstone, protagonista femenina de Killers of the Flower Moon es una de las apuestas para el Óscar. ( EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER )

Para Lily Gladstone, "la historia estadounidense no es historia sin la historia de los nativos", o eso explicó en entrevista con Vulture. La actriz, que se crió en una reserva india y ha luchado para hacerse un hueco en Hollywood, está ahora en la cresta de la ola gracias a su participación en de "Killers of the Flower Moon".

Su nombre suena a Óscar, gracias a su protagónico papel, junto a Leonardo DiCaprio, en la cinta que Scorsese dirige y que también cuenta con Robert De Niro en el elenco. Un filme que, basado en el libro de David Grann, ahonda en la trágica historia de los Osage.

Orgullosa de sus raíces

Lily Gladstone nació en Montana (Estados Unidos) el 2 de agosto de 1986. Tiene un lejano parentesco con el que fuera primer ministro británico William Gladstone, de ahí su apellido, aunque poco se sabe de sus otros familiares y de su vida.

Pero ella siempre habla de ellos con orgullo: "mi madre es la piedra angular de nuestra familia", dijo en una entrevista con The Guardian, explicando que ella es "especialista en educación infantil".

Sobre su padre dijo que es "uno de los hombres más brillantes". De hecho, en los 70 intentó estudiar en la Universidad de Washington, pero desistió: "no era una época fácil para un nativo americano", explica.

Y es que por las venas de la actriz corre sangre de las tribus Pies Negros y Nez percé. Concretamente, tiene ascendencia "Kainai, Amskapi Piikani y de las Primeras Naciones Nimi'ipuu", según información publicada por The Guardian.

Por eso, Lily se crió en la reserva india de los Pies Negros, la Blackfeet Indian Reservation en Browning, Montana: "viví allí hasta los 11 años, cuando nos mudamos por falta de oportunidades económicas", dijo.

Gladstone se graduó en el instituto de Mountlake Terrace, en Seattle. Y después, cumpliendo el sueño que su padre no pudo, se matriculó en la Universidad de Montana, donde en 2008 se licenció, con honores, en actuación y dirección.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/28/55012090038-2.jpg Robert De Niro, Lily Gladstone y Leonardo DiCaprio en el pasado Festival de Cannes. (EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO)

Brillante como la Luna

"Mi comunidad me moldeó y me han apoyado en mi ambición de ser actriz y contar historias", dijo Lily Gladstone, quien ha tenido que esperar bastante tiempo para lograr su merecido reconocimiento.

Su debut como actriz fue en "Jimmy P: Psychotherapy of a Plains Indian" (2012). Le siguieron "Winter in the Blood" (2013) y "Buster's Mal Heart" (2016). Pero fue su papel en "Certain Women" (2016), lo que comenzó a hacerla destacar.

Bajo la dirección de Kelly Reichardt, Lily coincidió con actrices de la talla de Laura Dern o Kristen Stewart: "me sentí intimidada después de ver la lista del elenco y antes de hacer la audición", confesó.

Después de ese trabajo, vinieron más: películas como "Walking Out" (2017), "First Cow" (2019), "The Unknown Country" (2022), "The Last Manhunt" (2022) y Fancy Dance" (2023), completan su filmografía.

Pero ahora, con "Killers of the Flower Moon", Lily Gladstone ha brillado, valga la redundancia, como la mismísima luna. La crítica ha alabado su interpretación, y son cada vez más los rumores que la colocan como una de las más fuertes candidatas para los Óscar.

El propio DiCaprio, su compañero de reparto y pareja en la ficción, se ha encargado de remarcar que es ella la estrella (o satélite) de este filme: "Lily está absolutamente asombrosa en esta película", dijo en entrevista con Vogue, y aseguró que "ella lleva toda la cinta y la historia".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/28/55012090038-4.jpg Lily Gladstone, Robert De Niro y Leonardo DiCaprio durante el rodaje de la última película de Martin Scorsese. (APPLE)

Momentos para siempre

Por su parte, la actriz es consciente del peso que tendrá esta película en su filmografía: "mi vida nunca volverá a ser la misma", explicó, y es que, hasta ahora, esa vida suya no era la típica de una actriz de Hollywood: "vivía en casa con mis padres, no quería mudarme a Los Ángeles porque soy una actriz atípica y creía que me costaría encontrar un lugar si seguía ese camino".

En su lugar, el camino la llevó a un encuentro por zoom (gajes de la pandemia) con Scorsese: "Marty supo instintivamente que ella era la adecuada", dijo DiCaprio sobre esta peculiar audición. De hecho, la cinta iba a centrarse primero en una historia sobre el FBI, pero al final la relación entre los personajes de Leonardo y Lily ha tenido el peso principal.

"No quiero etiquetar esto como un ´western´. Estoy feliz de que lo etiqueten como tragedia", dijo la actriz, quien también explicó para Vulture que "no es la historia de un salvador blanco".

Ella, por su parte, ya se siente ganadora mucho antes de que haya premios y nominaciones, puesto que ya vivió un especial momento en el Festival de Cannes, donde debutó la película.

"Vi a Cate Blanchett quien durante mucho tiempo ha sido mi reina, mi actriz favorita, desde que tenía 15 años y que estaba sentada junto a mí", explicó a Vanity Fair, "es un pequeño momento que quedará para siempre en mí".

Pero, sin duda, es Lily Gladstone la que va a dejar un recuerdo para siempre en muchos de los que vean "Killers of the Flores Moon" por lo que no cabe duda de que a su carrera le quedan muchos más momentos de brillar como la luna.