Rachel Zegler, la Blancanieves latina

“Os quiero muchísimo, por los siglos de los siglos. Recordad ser amables. Tratáos unos a otros con paciencia y empatía. Recordad que sois amado incondicionalmente, sin importar vuestros errores, sin importar los malentendidos. Os lo merecéis. Merecéis amor. Merecéis vivir sin miedo”.

Estas palabras las escribió Rachel Zegler en Twitter (ahora X), sin especificar hacia quién iban dirigidas. Sin embargo, son muchos los que han asumido que, probablemente, sean una respuesta a la polémica en torno a “Snow White”, la versión de carne y hueso del clásico animado de Disney, que se estrenará en 2024 y en la que la actriz da vida a Blancanieves.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/28/55012098894-1.jpg Rachel Zegler será la próxima Blancanieves en carne y hueso en el cine. (EFE/EPA/ANDY RAIN)

Nacida para ser princesa

Rachel Zegler nació el 3 de mayo de 2001 en Hackensack, Nueva Jersey (Estados Unidos). Hija de Gina y Craiz Zegler, tiene una hermana menor, Jacqueline. Por parte de madre, Rachel tiene ascendencia colombiana, mientras que por parte de padre tiene ascendencia polaca.

Ya desde pequeña, Rachel mostró su vocación artística. Se crió en Clifton y asistió primero a la St. Philip the Apostle Preparatory School. Pero después, estudió secundaria en la escuela de Immaculate Conception y allí, participó en el grupo de teatro musical.

Durante esta época, Rachel encarnó a princesas Disney al protagonizar los musicales de “La Bella y la Bestia” y “La Sirenita”. También actuó en otros musicales, como “Shrek”, “42nd Street”, “Legally blonde”, “Les Miserables”, “Thoroughly Modern Millie” y “Rent”.

En 2015, Rachel comenzó a subir vídeos a su cuenta de Youtube, interpretando tanto versiones de grandes éxitos como canciones compuestas por ella misma. En la actualidad el canal sigue abierto con el usuario @RachelZeglerLovesHugs y cuenta con alrededor de 237.000 suscriptores.

Pero su vida cambió cuando en 2018 Steven Spielberg convocó a través de Twitter un “casting” para buscar a los protagonistas de su adaptación cinematográfica del musical “West Side Story”, para el que quería a actores de ascendencia latina y/o habla hispana.

Rachel respondió mostrando vídeos de sus interpretaciones de las canciones “Tonight” y “I Feel Pretty” y fue escogida entre más de 30.000 aspirantes. Así pues, su debut como actriz fue dando vida a María.

“Estoy muy emocionada de interpretar a este icónico personaje junto a este increíble elenco”, dijo Zegler en declaraciones publicadas por Variety. “Fue el primer musical que encontré con una protagonista latina y como colombiano-estadounidense es un honor tener la oportunidad de representar un papel que significa tanto para la comunidad hispana”.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/28/55012098894-2.jpg Rachel Zegler y su actual pareja, el actor Josh Andrés Rivera. (EFE/EPA/DAVID SWANSON)

Sin pelos en la lengua

Además, gracias a su trabajo en “West Side Story”, la actriz encontró algo más que la fama: el amor. Porque, desde que se conocieron en el rodaje durante 2019, Rachel y su compañero de reparto Josh Andrés Rivera iniciaron un romance que todavía perdura.

Recientemente, en marzo de 2023, Rachel volvió a la gran pantalla en la película “Shazam! Fury of the Gods”. Con la sinceridad, a veces polémica, que le caracteriza, la actriz admitió que aceptó el papel porque “necesitaba el trabajo”, según explicó a The Hollywood Reporter.

“Lo cierto es que estábamos en mitad de una pandemia, yo no tenía trabajo y no podía conseguirlo porque West Side Story (que se estrenó en 2021) aún no había salido… Fue muy difícil encontrar trabajo”.

A través de Twitter, la actriz aprovechó también para defender la película después de su estreno, apelando a que, a pesar de las malas críticas, la puntuación del público era muy buena: “hay gente ahí fuera que está siendo injusta e innecesariamente cruel”, dijo.

“Y sí, ya lo sé, ya lo sé, ‘si no puedes soportar las críticas…’ y todo eso, es verdad. Pero nuestra película es verdaderamente buena. Hoy en día, está de moda odiar por diversión. Está bien. Seamos buenos”, pidió.

Una vez se estrenó “West Side Story”, a Rachel Zegler ya no le costó tanto encontrar trabajo, porque también fue elegida para protagonizar “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes”, que llegará a los cines el próximo 17 de noviembre.

Pero lo que ha mantenido a la actriz en el foco mediático los últimos meses, ha sido el ser elegida para dar vida a Blancanieves en el próximo “live action” de Disney: “Ni en un millón de años imaginé que esto sería posible para mí”, dijo la actriz a Variety en 2022, y explicó que “normalmente no ves Blancanieves de ascendencia latina”.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/28/55012098894-4.jpg A pesar de su juventud, Rachel Zegler lleva una carrera de grandes éxitos. (EFE/ JAVIER ROJAS)

La manzana de la polémica

Y es que el hecho de que el personaje fuese tradicionalmente de tez muy pálida (de ahí su nombre), y Rachel sea latina, desató todo tipo de reacciones en internet. De manera similar a lo sucedido con Hailey Bailey y “La Sirenita”, las redes se dividieron entre quienes apoyaban a Zegler acusando de racismo a sus detractores y quienes mostraban su enfado ante la elección.

La actriz, a quien la propia Bailey mostró su apoyo, respondió hace unos meses a la polémica a través de Twitter: “Aprecio muchísimo el amor de quienes me defendéis, pero, por favor, no me etiquetéis en todo este discurso sin sentido”, escribió, y mostró fotos de ella disfrazada de Blancanieves y otras princesas de pequeña añadiendo su deseo de “que, pase lo que pase, todas las niñas sepan que pueden ser princesas”.

La polémica, lejos de zanjarse con la petición de Hailey, se avivó todavía más, y hubo quienes rescataron un tuit que la actriz publicó en 2021 tras conocerse su elección pero que después borró: “Sí, voy a ser Blancanieves. No, no me voy a blanquear la piel para el papel”.

Además, las declaraciones de la actriz en los últimos meses han alimentado la controversia. Y es que Rachel calificó la película original de animación, de 1937, como “creepy” (en inglés, “aterradora”) y extraña, confesando que “antes de ser elegida, solo la había visto una vez” y alegando que la cinta “resulta realmente anticuada en cuanto al rol de la mujer”.

Según Zegler, “la película original se enfoca en una historia de amor con un tipo (el príncipe) que literalmente acosa a Blancanieves”. Y sobre el papel masculino en esta nueva versión, bromeó diciendo que el actor, “Andrew Burnap es un gran tipo” pero “todas sus escenas podrían eliminarse”.

Porque, para la actriz, esta próxima adaptación “no se trata en absoluto de la historia de amor, lo cual es realmente maravilloso… y si ella encuentra o no el amor en el camino será una incógnita hasta 2024” ya que, en su lugar se trata de “convertirse en la líder que su difunto padre le dijo que podría llegar a ser si era valiente, justa y sincera”.

Además, Rachel Zegler ha apoyado la reciente huelga de actores y guionistas en Hollywood, asistiendo a los piquetes, y en un vídeo publicado en Toonando dijo lo siguiente: “si voy a pasarme 18 horas diarias con el vestido de una icónica princesa de Disney, merezco que me paguen por cada hora que de emisión online”.

Todas estas declaraciones han hecho que los usuarios en redes se dividan más todavía entre detractores y defensores de la actriz. Sin embargo, ella no ha querido responder directamente a las polémicas y, por lo que parece, sigue dispuesta a morder la manzana mientras desea, a través de Twitter, que “el mundo llegue a ser un lugar mejor”.