"Viernes Negro", una carta de amor de Eli Roth al género slasher

El cineasta y actor Eli Roth quizás es más conocido por el público en general por interpretar el papel del sargento Donnie Donowitz, alias el "Oso Judío", en la película de "Inglourious Basterds" (2009) de Quentin Tarantino, pero a través de los años ha cultivado una rica carrera detrás de cámara como director, productor y guionista, especialmente en el género del cine de terror. Roth ha sido director y guionista de películas como "Hostel" (2005) y "Hostel 2" (2007) y productor de filmes como "The Last Exorcism" (2010) y "Cabin Fever" (2016). En esta ocasión Roth ha convertido lo que fue un chiste en un filme dirigido por Tarantino y Robert Rodriguez en una nueva película de terror que transcurre durante la celebración del Día de Acción de Gracias y en el que muestra su aprecio por el género del cine slasher.

La película está basada en un tráiler simulado que filmaste alrededor de 2007 para el filme "Grindhouse", pero ¿tuviste la idea de la película antes de hacer el tráiler o después de hacerlo te inspiraste para hacerla una realidad?

He tenido la idea del "Thanksgiving" (o "Viernes Negro", como ha sido traducido el título para el mercado latinoamericano) desde que tenía 12 años. Yo crecí en Massachusetts, donde desembarcaban los peregrinos. Así que el Día de Acción de Gracias es una gran fiesta. Estás en la escuela y te lo enseñan, vas a pueblos recreativos y vas a Plymouth. Estaba en todas partes. A mi mejor amigo, Jeff Rendell, y a mí, nos encantaban las películas slasher basadas en fechas festivas como "My Bloody Valentine", "April Fool's Day", "Mother's Day", "Black Christmas", "Halloween", "Silent Night", "Deadly Night".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/24/screen-shot-2023-11-24-at-1.52.02-pm.png

Así que pensamos: "¿por qué no hacen una sobre el Día de Acción de Gracias?". Es perfecto. Tienes un peregrino, tienes un hacha, puedes asar a alguien. Así que cuando éramos niños, era como nuestra broma de cuándo iba a ser el Día de Acción de Gracias, pensábamos que estábamos seguros de que iba a salir, pero nunca ocurrió. Nuestro sueño era hacer esto. Así que, cuando Tarantino y Robert Rodríguez me preguntaron sobre hacer un tráiler falso, dije: "Oh, Día de Acción de Gracias, ya la he escrito y me limité a hacer nuestras muertes favoritas". Entonces, después de eso, tuvimos que tratar de pensar seriamente en cómo convertirlo en una película y volvimos a lo que originalmente nos inspiró.

Durante el proceso de escribir el guion, ¿primero tuvieron las ideas de cómo serían las muertes y escribieron el resto de la película alrededor de ellas?

Empezamos con eso y fue muy difícil porque estábamos viendo el tráiler. A la gente le encanta el tráiler y a nosotros también, pero pensábamos: "¿cómo conectamos esto?". Nos estábamos volviendo locos porque estábamos escribiendo una película rara al tratar de llegar a una muerte que habíamos hecho antes. Luego se nos ocurrió la idea de pretender que el Día de Acción de Gracias de 1980 fuese una película real que saliera en los cines y que fuese tan ofensiva que se destruyeron todas las copias, pero lo único que sobrevivió fue que una persona robó un tráiler y lo subió al internet. Así que este es el remake del 2023 de esa película. Eso nos liberó creativamente para elegir nuestras muertes favoritas del tráiler falso, sin tener que ser totalmente fiel a él. Realmente el tráiler falso era una broma o una parodia de ese tipo de películas.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/24/screen-shot-2023-11-24-at-1.51.19-pm.png Gina Gershon y Patrick Dempsey en Thanksgiving (2023). (FUENTE EXTERNA)

¿Este filme también es un comentario o crítica de la comercialización excesiva de Black Friday?

Nosotros comenzamos a fijarnos en cómo las ventas del Black Friday se han convertido en lo más importante del Día de Acción de Gracias. Estas ventas que solían ser el viernes alrededor de las 9:00 de la mañana, luego pasaron a las 6:00 de la mañana y después se extendieron hasta la medianoche del jueves, opacando el Día de Acción de Gracias. También había estos interminables videos de YouTube de personas aplastándose hasta la muerte por un televisor o una plancha que estaban en oferta. Así fue que decidimos que esa era una gran manera de abrir una película slasher.

¿Cuáles son tus mayores influencias en el cine slasher?

Cuando estaba preparándome para filmar vi una película llamada "Mute Witness" de la década de los 90 que me encantó, pero también me gustaba la película española "Mil gritos tiene la noche" de Juan Piquer Simón, una de mis películas favoritas de todos los tiempos.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/24/screen-shot-2023-11-24-at-1.54.44-pm.png

En la película menciona que viajará a la República Dominicana para esconderse del asesino. ¿Cómo surgió esa mención?

Eso es una especie de broma. Nosotros pensamos: "¿a dónde iría ese personaje para que el asesino nunca lo siga?", pero ¿por qué la República Dominicana? Era lo suficientemente específico como para dar a entender que el personaje cree que sí, ahí es donde se va a esconder, el asesino va a pensar que sería demasiado difícil seguirlo y lo dejará ir.