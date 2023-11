Sebastian Stan interpretará a Donald Trump en la película "The Student"

El actor estadounidense Sebastian Stan interpretará al expresidente Donald Trump (2017-2021) en 'The Student', la película del director iraní Ali Abbasi.

Según información del medio especializado Variety, la cinta es "una exploración del poder y la ambición en un mundo de corrupción y engaño".

'The Student' también pondrá en perspectiva una "dinastía americana" con diversos personajes de la vida real.

Entre ellos, el abogado y brazo derecho del senador Joseph McCarthy Roy Cohn, a quien dará vida el actor Jeremy Strong, ganador del Emmy por su papel como Kendall Roy en la serie 'Succession', o la primera esposa del también empresario, Ivana Trump, quien será interpretada por la actriz búlgara Maria Bakalova.

Más del filme

El guión correrá a cargo de Gabriel Sherman, responsable del libro 'The Loudest Voice in the Room: How the Brilliant, Bombastic Roger Ailes Built Fox News - and Divided a Country', que inspiró la serie dramática de televisión 'The Loudest Voice', que Russell Crow protagonizó en 2019.

La cinta de suspense 'Holy Spider' de Abbasi fue la apuesta de Dinamarca para los premios de la Academia de Hollywood en 2023 en la categoría de mejor película internacional, pero finalmente no fue seleccionada entre las nominadas.

La película también compitió por la Palma de Oro de Cannes y sigue las peripecias de un periodista que investiga la historia de un asesino en serie en Irán.

La trayectoria de Abbasi está compuesta por filmes como 'Shelley' y 'Border', además de dirigir dos episodios de la serie de HBO 'The Last of Us', basada en el videojuego homónimo.

Stan recibió sus primeras nominaciones a los Globos de Oro y al Emmy en 2023 por su papel del músico de Motley Crew Tommy Lee Bass en la serie 'Pam & Tommy'.

También ha participado en cintas como 'The Covenant' y diversas entregas de 'Captain America' de Marvel.