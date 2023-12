El fenómeno 'Barbenheimer' mide su repercusión en las nominaciones a los Globos de Oro

El fenómeno 'Barbenheimer' podría tomar un nuevo impulso, con las taquilleras del verano 'Barbie' y 'Openheimer' como favoritas para convertirse en las películas más nominadas de la 81 edición de los Globos de Oro.

Las producciones finalistas en los distintos apartados de cine y televisión se darán a conocer este lunes a las 5.00 hora local (13.00 GMT), tras un año turbulento para la industria de Hollywood marcado por las huelgas que protagonizaron los sindicatos de guionistas (WGA) y actores (SAG-AFTRA) de mayo a noviembre.

Los galardones, que recientemente cambiaron de dueños y con ello dejaron a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood disuelta, aún buscan recuperar el prestigio de épocas pasadas después de las polémicas por la que atravesaron en 2021 y tras su regreso a la pequeña pantalla en 2023 con la audiencia más baja en su historia.

Con nuevas normas, una junta directiva renovada, nuevas categorías y el escaparate de la cadena CBS, la ceremonia de los Globos de Oro regresará el 7 de enero de 2024 a Bevery Hills (Los Ángeles).

Este año los ojos están puestos en la película de Greta Gerwig, que sigue a la popular muñeca de la factoría Mattel, y la de Christopher Nolan, con una historia basada en el físico teórico detrás de la bomba atómica.

Concretamente, 'Barbie', protagonizada por Margot Robbie, aspira a la categoría de mejor película de comedia o musical, junto con títulos como la obra satírica de ciencia ficción 'Poor Things', de Yorgos Lanthimos; la sarcástica cinta 'American Fiction', de Cord Jefferson; o la intrahistoria de las zapatillas Jordan en 'Air', de Ben Affleck.

La prensa especializada de Hollywood coincide en que Robbie, Emma Stone ('Poor Things'), Fantasia Barrino ('The Color Purple') y Natalie Portman ('May December') son las favoritas para el apartado a mejor actriz en dicho género.

Mientras que el reconocimiento a mejor intérprete de comedia podrían disputárselo Jeffrey Right ('American Fiction'), Nicolas Cage ('Dream Scenario'), Timothée Chalamet ('Wonka') y Matt Damon ('Air').

"Killers of the Flower Moon", la gran baza de Scorsese

Además de 'Oppenheimer', otra de las cintas dramáticas predilectas de este año es 'Killers of the Flower Moon', de Martin Scorsese, considerada ya la mejor película de 2023, según el Consejo Nacional de Crítica de Cine de EE.UU.

La última creación de Scorsese versa sobre la relación sentimental de un hombre blanco y una nativa oriunda del pueblo Osage durante los asesinatos en serie ocurridos entre 1910 y 1930 en una región indígena estadounidense rica en petróleo.

En un escenario sin sorpresas, este filme y el de Nolan se enfrentarían a la reflexiva 'Past Lives', de Celine Song; un retrato del racismo en Estados Unidos obra de Ava DuVernay titulado 'Origin'; o el enigmático y profundo romance 'All of us Strangers', de Andrew Haigh.

En cuanto a la nominación para mejor actor dramático, todo hace indicar que se verán las caras intérpretes que encarnaron a personajes históricos como:

Cillian Murphy , en el papel de Robert Oppenheimer

, en el papel de Robert Oppenheimer Bradley Cooper como el director de orquesta Leonard Bernstein en 'Maestro'

como el director de orquesta Leonard Bernstein en 'Maestro' Leonardo Di Caprio, quien hizo del asesino Ernest Burkhart en la cinta de Scorsese

La terna femenina posiblemente tenga entre sus nominadas a Jessica Chastain ('Memory', dirigida por el mexicano Michelle Franco), a Lily Gladstone ('Killers of the Flower Moon') o a Sandra Hüller ('Anatomy of a fall').

La lucha por el premio a mejor director podrían sostenerla Scorsese, Gerwig, Nolan, Lanthimos ('Poor Things'), Todd Haynes ('May December') y Justine Triet ('Anatomy of a Fall').

Penélope Cruz o Pedro Pascal, las opciones hispanas

De haber presencia hispana en esta edición, lo más probable es que llegue de la mano de la española Penélope Cruz por su papel de Laura Ferrari en la cinta 'Ferrari' o con el mexicano Gael García Bernal por el filme 'Cassandro'.

Además, el chileno Pedro Pascal también podría lograrlo al perfilarse como uno de los máximos favoritos para la nominación de mejor actor de serie dramática por 'The Last of Us' (HBO Max).

Las categorías televisivas también tienen en la mira series de Apple TV++ como la última temporada de 'Succession', que ya fue la más nominada de los Emmy este año y que ha sido galardonada en ediciones pasadas de los Globos de Oro, así como la comedia deportiva 'Ted Lasso'.

La segunda temporada de la comedia dramática 'The Bear' (Hulu) es también una de las favoritas para todas las categorías en la que puede ser elegida, y su protagonista Jeremy Allen White podría volver a ser nominado después de su triunfo como mejor actor de serie de comedia o musical en la última entrega.

Otras series firmes candidatas para los próximos Globos de Oro son 'Abbott Elementary' (ABC), 'Only Murders in the Building' (Hulu), 'Beef' (Netflix) y 'Poker Face' (Peacock).

Leer más Los Globos de Oro estrenan junta directiva y presentan el calendario de premios para 2024