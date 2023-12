Agustín Almodóvar: "Los que hacemos cine español hoy tenemos que estar muy contentos"

"Los que hacemos cine español hoy tenemos que estar muy contentos", aseguró a EFE el productor Agustín Almodóvar, después de que el cortometraje de su hermano Pedro, 'Extraña forma de vida', y la película 'La sociedad de la nieve', de Juan Antonio Bayona, se hayan colocado entre las precandidatas a los óscar 2024.

El productor expresó la alegría de la familia Almodóvar por el hecho de que 'Extraña forma de vida', protagonizado por Ethan Hawke y Pedro Pascal, haya pasado el penúltimo corte de los óscar y se haya colocado entre las precandidatas para lograr una estatuílla, un 'western' de treinta minutos que se estrenó este año en el Festival de Cannes.

El cortometraje, señaló Agustín Almodóvar, está siendo exhibido en cines en Estados Unidos y ya lleva más de medio millón de dólares de recaudación, algo que ha considerado "insólito" y cree que ayuda muchísimo en la carrera para el Óscar que siga su explotación.

Considera que la cinta de Pedro Almodóvar llama la atención por dar una visión muy contemporánea del 'western', que nació con el cine pero al que le quedaba pendiente un tema: el género.

Y es que, agregó, el 'western' es "muy masculino", un género donde el hombre es el patriarca y donde la relación afectiva entre hombres no aparecía.

"Pedro ha aportado esta actualización" para la que se han documentado mucho en el género clásico pero llevándolo a la vez al territorio español, a Almería (sur de España). Y han unido al mismo tiempo la tradición estadounidense del 'western' con una nueva mentalidad, añadiendo el amor entre dos hombres.

Realización del cortometraje

Agustín Almodóvar recordó cómo se divirtieron con la realización de este cortometraje porque los dos son "fanáticos" del género: "nos hemos divertido tras cuatro décadas rodando, ha sido un nuevo reto y eso te anima. Y que esté entre los precandidatos más".

"Es un primer paso decisivo", estimó el productor, quien explicó que están muy contentos también por la película de José Antonio Bayona, que cree que tiene muchas posibilidades de hacerse con una estatuilla.

'Strange way of life' se disputa un hueco en la terna final con títulos como 'The After', 'The Anne Frank Gift Shop', 'An Avocado Pit' o 'Bienvenidos a Los Angeles'.

De lograr Almodóvar la nominación, sería la sexta de su carrera y la primera en tres años, tras la de 'Dolor y Gloria'.