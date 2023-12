Series y películas en las que actuó el actor Lee Sun-kyun antes de "Parásitos"

Lee Sun-kyun, uno de los actores surcoreanos más populares, fue encontrado sin vida este miércoles dentro de un vehículo en Seúl, informaron las autoridades. El hallazgo se produjo luego de varias semanas de una intensa investigación policial en torno a su supuesto uso de drogas.

Lee apareció en "Parasite" (nombre original), que ganó premios de la Academia a mejor película y en tres otras categorías en 2020. La sátira de clases fue la primera cinta en otro idioma que no fuera inglés en ganar el galardón a mejor filme en los 92 años de historia de los premios.

Además, se convirtió en la primera cinta surcoreana en ganar un Oscar. Lee interpretaba al jefe de una familia acaudalada.

El elenco, incluido Lee, ganó un premio del Sindicato de Actores de la Pantalla a mejor reparto en una película en 2020. Además, fue nominado el año pasado a mejor actor en los Premios Emmy Internacionales por su interpretación en el thriller de ciencia ficción "Dr. Brain".

Famoso antes de Parásito

Antes de "Parásitos", Lee había sido un actor popular desde hace tiempo en Corea del Sur. Saltó al estrellato por su papel en la serie televisiva "Coffee Prince (2007)", y ganó popularidad con el drama musical "Behind The White Tower (2007)", "Pasta (2010)", y "My Mister (2018)".

En 2001 debutó como Brad Majors en el escenario musical de The Rocky Horror Show.

Después de iniciar su carrera en musicales, durante muchos años fue relegado a papeles menores y de reparto en televisión, sólo obteniendo el protagónico en series de un episodio Drama City de KBS y Best Theater de MBC.

En ese último trabajó nuevamente con la directora de televisión Lee Yoon-jung (con la cual había trabajado en Taereung National Village (2005) y volverían a trabajar juntos en Triple (2009), quien lo eligió para el elenco de su siguiente serie El príncipe del café en 2007.

Con su personaje de un brillante, pero rudo chef en Pasta exitosamente sacudió su imagen suave en la televisión, convirtiéndolo en un rentable protagonista romántico.

En Petty Romance se reunió con su coestrella en My Sweet Seoul, Choi Kang-hee, seguida por la comedia de acción Officer of the Year (también conocida como Arrest King).

Entre tanto, por sus interpretaciones en el cine, ganó el premio a Mejor Actor del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria por Paju, seguido del thriller de misterio Helpless (2012), la comedia romántica All About My Wife (2012), y la comedia negra A Hard Day (2014).

También continuó colaborando con Hong Sang-soo en las películas Night and Day (2008), Oki's Movie (2010), y Nobody's Daughter Haewon (2013).

En 2012, protagonizó dos bien recibidas películas, el thriller de misterio Helpless26 y la comedia romántica All About My Wife.Reuniéndose con el director de Pasta Kwon Seok-jang, interpretó a un doctor en Golden Time. Su tercera colaboración con Kwon fue en Miss Korea, una serie desarrollada en medio de la crisis IMF de 1990.

En 2019 protagonizó la película de acción Jo Pil-ho: el despertar de la ira, donde da vida a un detective de policía corrupto, pero que acaba luchando contra una gran trama criminal.

El 15 de diciembre de 2019 se unió al elenco principal de la serie Diary of a Prosecutor donde dio vida al fiscal Lee Sun-woong, quien trabaja en el Ministerio Público en su distrito local.

Proyectos recientes

En 2021 protagonizó la miniserie en seis episodios Dr. Brain (Apple TV+, dirigida por Kim Ji-woon), con el papel de Se-won, un brillante neurólogo que tras una terrible tragedia familiar intenta desvelar el misterio que hay tras ella haciendo experimentos con los que accede a los recuerdos de personas recientemente fallecidas.

En 2023 volvió a la televisión protagonizando Payback, una serie de suspenso en la que es el propietario de un fondo de inversiones que se encuentra luchando contra un poderoso cartel criminal