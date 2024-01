Mean Girls: la película que arrasa en la taquilla

QLas diez películas más taquilleras de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.



1. "Mean Girls - $28 millones.



2. "The Beekeeper - $16,8 millones.



3. "Wonka - $8,4 millones.



4. "Anyone But You - $6,9 millones.



5. "Migration - $6,2 millones.



6. "Aquaman and the Lost Kingdom - $5,3 millones.



7. "Night Swim - $4,7 millones.



8. "The Boys in the Boat - $3,5 millones.



9. "The Book of Clarence - $2,6 millones.



10. "The Iron Claw - $2,4 millones.