"La sociedad de la nieve" logra dos nominaciones a los premios Óscar

La película española "La sociedad de la nieve", dirigida por Juan Antonio Bayona, ha obtenido dos nominaciones a los premios Óscar de la Academia de Hollywood. Una de las nominaciones es a la mejor película internacional.

La cinta también ha sido nominada al Óscar al mejor diseño de maquillaje y peluquería. Los actores Zazie Beetz y Jack Quaid anunciaron los candidatos en una ceremonia en Los Ángeles, donde se revelaron las 23 categorías de la 96ª edición de los premios de la Academia.

Otro español nominado es Pablo Berger, con su película "Robot Dreams", en la categoría de mejor película animada.

Estas son las primeras nominaciones para Bayona, quien competirá en la categoría de mejor película internacional contra "Io Capitano" de Italia, "The Zone of Interest" de Reino Unido, "Perfect days" de Japón y "The teachers lounge" de Alemania.

En la categoría de mejor diseño de maquillaje y peluquería, la cinta competirá contra "Golda", "Maestro", "Oppenheimer" (con 13 nominaciones) y "Poor Things" (con 11 nominaciones).

La entrega de los premios Óscar se llevará a cabo el 10 de marzo en Los Ángeles. Esta nominación llega después de que la película no ganara el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa, que fue para "Anatomy of a Fall" de Francia.

Además, la película también ha sido nominada a la mejor película en habla no inglesa en los premios BAFTA de la Academia del cine británica.

La sociedad de la nieve" narra la historia de los 16 supervivientes del accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que transportaba al club de rugby Old Christians Club de Montevideo y a sus allegados.

La historia detrás de la tragedia

El avión se estrelló el 13 de octubre de 1972 en el Glaciar de las Lágrimas, un páramo andino.

Los supervivientes resistieron 72 días en condiciones extremas, alimentándose de los cadáveres de sus compañeros fallecidos. La película cuenta con la participación y aprobación de los supervivientes y sus familiares.

Bayona , de 48 años, expresó su emoción por representar a España con una película protagonizada por uruguayos y argentinos y rodada en varios países. Esta película marca su regreso al cine en español desde "El Orfanato" (2007).

, de 48 años, expresó su emoción por representar a España con una protagonizada por uruguayos y argentinos y rodada en varios países. Esta marca su regreso al cine en desde "El Orfanato" (2007). El cineasta, ganador de tres premios Goya, se mostró feliz por los reconocimientos que ha recibido la película, así como por la respuesta del público en la plataforma Netflix, donde ha tenido más de 51 millones de visionados en solo diez días.

En una entrevista reciente, Bayona explicó que su objetivo era "recuperar la memoria de los fallecidos" y mostrar cómo se ayudaron mutuamente en momentos difíciles. También destacó la importancia de la curación a través de las heridas.