El Festival de Cine Global 2024 reconoce a las actrices Kate del Castillo y Yalitza Aparicio

El Teatro Nacional Eduardo Brito se vistió de gala este viernes en la inauguración del XVI Festival de Cine Global de Santo Domingo 2024 (FCGSD), el esperado evento del cine que reunió en una sala llena a figuras locales e internacionales.

La jornada cinematográfica se desarrollará hasta el 4 de febrero en el Palacio de Cine Blue Mall, en memoria del laureado actor y cineasta Pericles Mejía y dedicado a la ciudad de Nueva York y a la diáspora dominicana que se destaca en el cine.

En la gala recibieron el "Reconocimiento Global" por su aportes al cine latino las actrices mexicanas Kate del Castillo y Yalitza Aparicio.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/26/26012024-xvi-festival-de-cine-global-sto.-dgo.---kevin-rivas18.jpg Kate del Castillo agradeció el cariño de RD. (KEVIN RIVAS)

Kate Castillo, al subir a recoger el galardón de manos del presidente de la Fundacion Global Democracia y Desarrollo y expresidente de la República, Leonel Fernández, y de Omar de la Cruz, director del festival, expresó agradecida sentirse en casa en República Dominicana.

La actriz que inmortalizó el papel de Teresa Mendoza en la serie "La reina del sur", dio las gracias al festival y ponderó que "el éxito es trabajar de lo que uno sabe hacer".

"Me considero una mujer muy exitosa porque he podido comer de lo que más amo, que es el cine, la televisión, el teatro, en fin, el ser actriz y que lo traigo desde mi padre, Eric del Castillo" Kate del Castillo “

Yalitza Aparicio, la primera mujer indígena mexicana en ser nominada a un Premio Óscar en la categoría a mejor actriz por la película "Roma" (2018) de Alfonso Cuarón, celebró la inclusión en el cine y les envió un mensaje a los que creen que los sueños no pueden cumplirse por venir de la pobreza y de grupos minoritarios.

El reconocimiento del festival también le fue otorgado por su activismo en la preservación de las lenguas indígenas y su trabajo a favor de los derechos humanos.

El mensaje también lo dirigió a ella misma: "Gracias en nombre de todas las personas que nunca nos permitimos soñar, que nunca creímos que esto fuera posible y que hoy nos damos cuenta que sí".

La también maestra de primaria de profesión no solo hizo énfasis a la comunidad indígena que "por años se nos hacía creer que éramos ajenos a la sociedad", sino porque el cine "aún no mostraba toda la diversidad que existe".

"Y nos falta mucho, pero son caminos que se están trazando y que cada uno está formando parte de esto", enfatizó Aparicio.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/26/26012024-xvi-festival-de-cine-global-sto.-dgo.---kevin-rivas17.jpg Yalitza Aparicio celebra la inclusión de las minorías en el cine durante el reconocimiento. (KEVIN RIVAS/ DL)

"Muchas gracias en nombre de cada niño, que en nuestra infancia no creíamos hacer realidad los sueños. Espero que en unos cuantos años, que no sean muchos, el cine haya trazado grandes caminos, que lleguemos a resultados maravillosos, que podamos ver más representación de las que tenemos no solamente de México, sino en todo el mundo" Yalitza Aparicio Actriz mexicana “

Las actrices agradecieron a todo el festival, a Omar de la Cruz, Yvette Marichal, el expresidente Fernández, entre otros.

Encabezaron el acto y entregaron reconocimiento, además, el empresario Manuel Corripio y Marianna Vargas Gurilieva, directora de la Dirección General de Cine (Dgcine).

Primer premio Pericles Mejía

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/26/26012024-xvi-festival-de-cine-global-sto.-dgo.---kevin-rivas02.jpg Omar de la Cruz e Yvette Marichal entregan reconocimiento en memoria de Pericles Mejía, miembro fundador del festival. (KEVIN RIVAS)

Omar de la Cruz e Yvette Marichal entregaron un reconocimiento a la familia del cineasta Pericles Mejía, miembro fundador del festival, fallecido el pasado año.

Mejía dejó una impronta en el cine local no solo como actor sino como cineasta. Desde los 70 trabajó en múltiples producciones haciendo labores técnicas, de cámara y asistencia de producción, siendo testigo de primera mano de la evolución del celuloide.

Nunca faltó a una cita del Festival de Cine Global. En su memoria, desde este año se instauró el Premio Pericles Mejía para reconocer a destacadas figuras de la industria cinematográfica.

Con el premio Pericles Mejía fueron resaltados el actor dominicano en la diáspora Elvis Nolasco y el asesor de moda Carlos Lamarche, quienes recibieron las estatuillas con sobrada emoción.

Elvis Nolasco fue reconocido por sus papeles en el drama criminal "Godfather of Harlem" y la serie de antología "American Crime". Fue uno de los actores de "Buscando un sueño" y presentará su producción de cortometraje multipremiada "Ro & the Stardust".

En sus emotivas palabras resaltó su origen criollo y su orgullo de representar la diáspora dominicana, cuya película "Buscando un sueño" del año 1995 abrió caminos.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/26/26012024-xvi-festival-de-cine-global-sto.-dgo.---kevin-rivas08.jpg El actor Elvis Nolasco recibió el primer premio Pericles Mejía. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/27/26012024-xvi-festival-de-cine-global-sto.-dgo.---kevin-rivas10.jpg Carlos Lamarche agradece reconocimiento. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/27/26012024-xvi-festival-de-cine-global-sto.-dgo.---kevin-rivas11.jpg El cineasta Pedro Juan López obtuvo el Premio Camilo Carrau. (KEVIN RIVAS)

"Yo en Manhattan, pero me crié en Villa Consuelo (ríe). Mi mamá se aseguró que mis hermanos y yo, aunque hayamos nacido en Nueva York, supiéramos nuestra cultura, nuestra música y comida. Gracias, me siento muy honrado", dijo Nolasco en una salutación en inglés y en español.

Saludó a su madre, Yolanda Nolasco, quien estaba en la sala.

Carlos Lamarche fue elogiado por Omar de la Cruz impulsar los cortos sobre moda en el festival. Lamarche instó a los jóvenes que se acerquen al avento anual y motivó a que se continuén haciendo producciones en la diáspora.

En tanto que Pedro Juan López (PJ) obtuvo el reconocimiento Camilo Carrau valorando su labor en el cine local e internacional.

La comunicadora Laura Castellanos mereció el reconocimiento Lidia Bastos por sus cualidades éticas y humanas, además de sus aportes a la industria cinematográfica local. Estuvo acompañada de sus tres hijos, quienes sonrientes alzaron las manos, aplaudieron y celebraron el premio con ella.

La exsecretaria de Estado de Florida, Katherine Harris, obtuvo el premio Arturo Rodríguez por su contribución al establecimiento de las relaciones en la industria cinematográfica entre Florida y República Dominicana.

En su discurso en inglés agradeció al expresidente Fernández y a la República Dominicana, país que ama por igual que Estados Unidos y recordó las más de dos décadas de cercanía con el país y el Festival de Cine Global.

"Estoy cada vez más impresionada por todo lo que están logrando en el cine. Es un honor estar aquí. Muchas gracias", dijo Harris.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/27/26012024-xvi-festival-de-cine-global-sto.-dgo.---kevin-rivas14_1.jpg La política estadounidense Katherine Harris. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/27/26012024-xvi-festival-de-cine-global-sto.-dgo.---kevin-rivas12.jpg La comunicadora Laura Castellanos. (KEVIN RIVAS)

Del festival

Omar de la Cruz, director del festival, valoró el crecimiento consolidado del evento a lo largo de los años, tanto en la calidad de su programación general como en las actividades formativas y de industria, destacando la importancia de traer al país importantes invitados internacionales que puedan establecer relaciones con miembros de la creciente industria cinematográfica dominicana y en especial desarrollar co-producciones.

Luego de la entrega de reconocimientos se presentó un segmento de danza a cargo de Royalty Dance Crew.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/26/26012024-xvi-festival-de-cine-global-sto.-dgo.---kevin-rivas01.jpg Judith Rodríguez en escena. (KEVIN RIVAS)

La actriz Judith Rodríguez ejerció de conductora de la gala y mostró sus dotes artísticos en la actuación, el baile y un poquito de humor manteniendo con notas altas la apertura del FCGSD, producida por el experimentado Waddys Jáquez.

En la pantalla se proyectaron las fotografías de las figuras fallecidas en 2023.

A Nueva York

Llamó la atención de la producción el homenaje al cine dominicano inspirado en la diáspora. La voz en off de Raymond Jáquez transportó a los presentes en esas películas que emularon la búsqueda del "Sueño americano" como "Nueva Yol" con el mítico Balbuena en la piel de Luisito Martí o la triste historia de "Un pasaje de ida", del director Agliberto Meléndez.

Por igual, reseñaron algunos filmes rodados en la "Gran Urbe".

Finalmente se llevó a cabo la gala premier de la película ´Érase una vez en el Caribe´, de Ray Figueroa, cinta que combina elementos del western y el cine de samuráis, pero con un claro acento puertorriqueño.

La película de apertura contó con la presencia de Luis Riefkohl, Anabelle Mullen, Eduardo Carneros, Arí Manuel Cruz, Hector Aníbal, entre otros.

Invitados

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/26/26012024-xvi-festival-de-cine-global-sto.-dgo.---kevin-rivas03.jpg Yvette Marichal y Omar de la Cruz. (KEVIN RIVAS)

Entre los invitados internacionales estuvo presente el actor Jimmy Jean-Louis, quien fungirá como presidente del Jurado del Festival, además el productor español Álvaro Longoria que presenta el documental "La vida de Brianeitor", el cual dirige además de su producción "Campeonex", secuela de la inolvidable película "Campeones", ganadora del Premio Goya a Mejor Película.

Es la cinta española más taquillera del 2023 y ha recibido dos nominaciones a los Premios Goya de este año.

El FCGSD, reconocido por la International Federation of Associations of Film Producers (FIAPF) y especializado en Óperas Primas, tendrá en sus secciones competitivas un total de 53 producciones.

Estas incluyen: competencia de Ópera Prima Ficción "Jimmy Sierra" y Ópera Prima Documental "Fernando Báez, Ópera Prima Cortometraje "Claudio Chea", "Corto Global de Ficción y/o Documental y una nueva Sección de "Corto Global de Animación". Para la selección competitiva del festival fueron evaluados más de ochocientos trabajos, de los cuales serán premiados los más destacados en cada categoría la noche de clausura.