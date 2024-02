Margot Robbie y Colin Farrell protagonizarán "A Big Bold Beautiful Journey", de Kogonada

Los actores Margot Robbie y Colin Farrell protagonizarán la nueva película del director coreano-estadounidense Kogonada titulada 'A Big Bold Beautiful Journey'.

El medio especializado Deadline informó este miércoles que la cinta será producida por Imperative Entertainment y contará con el guión original de Seth Reiss, que ha trabajado en filmes como 'The Menu' o series de televisión como 'Onion SportsDome'.

La película comenzará a rodarse en primavera en varias locaciones de California.

Aunque aún no se conocen los detalles de la trama, el proyecto ha sido descrito como una historia imaginativa en la que dos extraños son conectados por un viaje increíble.

El proyecto del director reconocido por trabajos como 'Colombus' y la serie 'Pachinko' marca el regreso de Robbie a la gran pantalla desde el éxito de 'Barbie', que tras su estreno en julio de 2023 se convirtió en la película más taquillera del año y que actualmente se encuentra nominada a ocho categorías en los premios Óscar de la Academia de Hollywood.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/07/colin-farrel-actor-1.jpg El actor Colin Farrel. (FUENTE EXTERNA)

Por su parte, se prevé que antes de estrenar este filme Farrell presente la serie 'Sugar'.

El actor de 47 años fue uno de los protagonistas de la temporada de premios de 2023 por su actuación en 'The Banshees of the Inisherin', que le valió una nominación a mejor actor.

El intérprete de 'The Lobster' (Langosta) y Kogonada ya habían trabajado juntos para el drama de ciencia ficción 'After Yang' (despidiendo a Yang) que se estrenó en la edición 2023 del festival de cine independiente de Sundance, en EE.UU.

De la productora

La productora Imperative Entertainment también ha estado involucrada en filmes como 'Killers of the Flower Moon' (Los asesinos de la luna), de Martin Scorsese, nominada este año a diez premios óscar, la cinta 'Triangle of Sadness' (El triángulo de la tristeza), o la serie 'Blackbird'.