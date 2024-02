La actriz Sigourney Weaver recibirá el Premio Goya Internacional 2024

La actriz Sigourney Weaver, tres veces nominada al Óscar, recibirá el Goya Internacional en la gala de la 38 edición de los premios del cine español, que se celebrará este sábado en Valladolid (España), anunció este martes la Academia de Cine.

Un reconocimiento que se le otorga por "su impresionante trayectoria plagada de películas inolvidables e inspirarnos creando personajes femeninos complejos y fuertes".

Conocida principalmente por su papel de teniente Ripley en la saga de ciencia ficción de 'Alien', Weaver (Nueva York, 1949) es una actriz versátil, con carisma y un "talento indiscutible", como precisó la academia en un comunicado.

"A lo largo de los años cautivó al público y se ganó su admiración como una de las intérpretes más queridas de los escenarios y las pantallas a nivel mundial", agrega la nota.

Nominada al Óscar por su trabajo en 'Aliens' (1986), Weaver fue candidata en dos categorías en 1988, como protagonista de 'Gorillas in the mist' y como secundaria en 'Working girl'.

Además trabajó títulos como:

' Avatar ' (2009).

' (2009). ' Ghostbusters ' (1984).

' (1984). ' My Salinger Year ' (2020).

' (2020). ' Call Jane ' (2022).

' (2022). ' The Year of Living Dangerously ' (1982).

' (1982). ' A Map of the World ' (1999).

' (1999). ' Death and the Maiden ' (1994). ' The Ice Storm ' (1997).

' (1994). ' ' (1997). 'Copycat' (1995).

Una épica carrera

Encasillada al comienzo de su carrera en papeles dramáticos, demostró su talento para las comedias en películas como 'Working girl' (1988) 'Heartbreakers' (2001) o 'Galaxy Quest' (1999).

La actriz neoyorquina colaboró además con dos cineastas españoles: Juan Antonio Bayona, con el que trabajó en 'A monster calls' (2016) y en 'Red lights' (2012), de Rodrigo Cortés.

En televisión participó en series como 'Prayers for Bobby', 'The Lost Flowers of Alice Hart', 'Political Animals' o la francesa 'Call My Agent!'.

Weaver, que estudió en las universidades de Stanford y Yale, ha recibió el Premio Donostia 2016 del Festival de San Sebastián.

La actriz será galardonada con el tercer Goya Internacional, un premio creado para reconocer a personalidades que contribuyen al cine como arte que une culturas y espectadores y espectadoras de todo el mundo y que antes de ella han recibido la australiana Cate Blanchett y la francesa Juliette Binoche.

Leer más Sigourney Weaver: un repaso por su carrera