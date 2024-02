Frases del cine ideales para felicitar el Día de San Valentín

El cine es un medio perfecto para contar historias, compartir ideas y transmitir emociones, especialmente cuando es a través de las palabras apropiadas.

Una frase puede capturar la esencia de un momento en la gran pantalla y quedar marcada para siempre en la conciencia del espectador, por eso pueden servir como una forma ideal para expresar emociones a los seres queridos, especialmente durante el Día de San Valentín.

A continuación, hemos escogido algunas de las frases de cine más memorables que también pueden ser utilizadas como parte de un mensaje especial en el día de los enamorados.

Patch Adams (1998)

Frase: "Te amo, pero te amo de la manera más antigua y pura. Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde".

Dirigida por Tom Shadyac y protagonizada por Robin Williams, Monica Potter, Philip Seymour Hoffman y Bob Gunton, esta película está basada en una historia real.

Hunter "Patch" Adams (Robin Williams) es un hombre decidido a convertirse en médico porque le gustaba ayudar a la gente. Se aventuró donde ningún médico se había aventurado antes usando el humor.

A Walk to Remember (2002)

Frase: "Nuestro amor es como el viento. No puedo verlo, pero sí sentirlo".

Esta es una adaptación de la obra literaria del mismo nombre escrita por Nicholas Sparks, la cual fue dirigida por Adam Shankman y el elenco estuvo compuesto por Mandy Moore, Shane West, Peter Coyote y Daryl Hannah.

Jamie (Mandy Moore) era la última persona de la que se enamoraría Landon (Shane West), pero cuando estos adolescentes se conocen durante sus horas de servicio a la comunidad, lo que inicia es una relación que cambiará la vida de ambos.

The Notebook (2004)

Frase: "Tú y yo... es lo único que importa".

Esta es otra adaptación de una novela escrita por Nicholas Sparks, en esta ocasión con Nick Cassavetes como director y un elenco encabezado por Ryan Gosling y Rachel McAdams.

En ella vemos cómo un anciano lee a una mujer con demencia la historia de dos jóvenes amantes cuyo romance se ve amenazado por la diferencia de sus respectivas clases sociales.

Crash (2004)

Frase: "Eres la razón por la cual estoy respirando, pero a veces también la razón por la que me quedo sin aliento".

Dirigida por Paul Haggis, quien escribió el guion junto a Robert Moresco, esta cinta está protagonizada por Don Cheadle, Sandra Bullock, Ryan Phillippe, Matt Dillon, Terrence Howard, Chris "Ludacris" Bridges y Thandie Newton.

El descubrimiento en una cuneta del cuerpo de un hombre brutalmente asesinado hará que las vidas de varias personas se entrecrucen. Entre estos personajes surgirán tensiones raciales, religiosas y sociales que ilustran la caótica vida de los habitantes de Los Ángeles.

Julie & Julia (2009)

Frase: "Si no me he enamorado de ti, no he entendido nada".

Dirigida por Nora Ephron y protagonizada por Meryl Streep, Amy Adams y Stanley Tucci, esta película está basada en las experiencias de la chef Julia Child y Julie Powell.

El filme en sí muestra las dos historias entrelazadas: por un lado, vemos cómo Julia Child (Meryl Streep) descubrió su afición a la cocina, durante el tiempo que estuvo viviendo en París en 1950.

Por otro lado, está la historia de Julie Powell (Amy Adams), quien se propone hacer todas las recetas contenidas en el libro de Julia Child en el año 2002.

La La Land (2016)

"Te amo. Te amé desde el primer momento en que te vi. Nunca dejaré de amarte".

Este filme, escrito y dirigido por Damien Chazelle, también está protagonizado por Ryan Gosling, Emma Stone, Terry Walters y J.K. Simmons.

Esta es la historia de Mia (Emma Stone), una mesera que aspira a ser actriz y Sebastian (Ryan Gosling), un pianista de jazz desempleado pero con grandes ambiciones. A pesar de sus distintas personalidades y situaciones, una serie de acontecimientos harán que sus caminos acaben cruzándose.

The Kissing Booth (2018)

Frase: "Eres mi mejor amigo, mi ser humano favorito, mi amor y mi vida. No puedo imaginar mi mundo sin ti".

Dirigida por Vince Marcello y protagonizada por Joey King, Jacob Elordi y Joel Courtney, esta comedia romántica cuenta la historia de Shelly (Joey King), una adolescente que nunca imaginó que el primer beso daría para tanto.

Aun así, a pesar de que ha conseguido salir con el chico más guapo del instituto, está a punto de perder a su mejor amigo de toda la vida.