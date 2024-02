Evelyna Rodríguez: "Da mucha satisfacción y emoción que el gremio al que perteneces te reconozca"

El 2024 apenas ha iniciado, pero la agenda de Evelyna Rodríguez no puede estar más repleta de proyectos, acontecimientos y oportunidades. En un espacio de dos meses se ha confirmado que Rodríguez está entre los talentos nominados en la categoría de Mejor actriz de los Premios Soberano por su papel en "O+".

Por esta misma interpretación también ha sido preseleccionada en la categoría Mejor interpretación femenina de los Premios Platino, proceso en el que participaron alrededor de 1,100 producciones de 23 países latinoamericanos.

Asimismo, Rodríguez también celebra el estreno de su más reciente filme, "Cuando te toca", comedia romántica que protagoniza junto a Osvaldo de León, Daniela Luján, Danilo Reynoso y Dino García.

Aun así, esto es solo uno de los distintos proyectos que tiene planeados para el resto del año, tanto como actriz como productora de Pop Entertainment, productora cinematográfica que dirige junto a Danilo Reynoso.

¿Cómo te sentiste cuando te enteraste de que fuiste preseleccionada por "0+" en los Premios Platino?

Súper orgullosa y contenta, primero porque sé que prácticamente son alrededor de 1,100 postulaciones, quedan como 600 y de ahí todavía van a seguir reduciendo la lista hasta llegar a los nominados, que es la carrera en la que yo estoy compitiendo actualmente.

Yo creo que el hecho de que empiecen a tomar en cuenta los trabajos que estamos haciendo es parte del fruto del desarrollo del cine dominicano.

Da mucha satisfacción y emoción que el gremio al que perteneces te reconozca porque las preselecciones las elige la Federación de Productores Iberoamericanos y las academias de cine de cada país y eso es un lindo valor a mi trabajo y a mi tiempo de carrera.

¿Cuáles crees que son los principales retos que tiene que enfrentar una producción dominicana para poder participar en ese tipo de certamen?

Hemos hablado mucho del reto que representan las visualizaciones. Por ejemplo, el mercado de distribución para nosotros todavía es pequeño porque se concentra en República Dominicana.

En nuestro caso, hemos tenido coproducciones que permiten que nuestros proyectos salgan. Yo creo que la tarea difícil de coproductores y el cine dominicano es que logren que esos jurados, estas federaciones y los productores iberoamericanos puedan ver el trabajo.

Si aplicaron 1,100 proyectos o seleccionaron 1,100 proyectos de todo Iberoamérica, elegir dentro de todo eso es difícil y creo que la exposición que ahora mismo vamos ganando poco a poco es el empuje que nos hace falta para que nos tomen más en cuenta en premiaciones, reconocimientos, inclusive en otros festivales.

Porque a veces no tienen ni idea de que el cine dominicano es bueno, o que se están haciendo buenos trabajos y eso impide un poco la llegada.

Ya has acumulado varias producciones cinematográficas como productora además de actriz. Después de esa experiencia, ¿te gusta más la labor detrás de cámara?

Son diferentes, pero lo bueno es que las dos están ligados al proceso de creación. Lo único es que, por ejemplo, la producción está cuando el proyecto existe en simples hojas o en un borrador.

Es un proceso largo que puede tomar años de creación, de desarrollo, de búsqueda de información y de escritura. Hay un trabajo mucho más complejo que toma más tiempo y cuando al actor le llega el guion, el proyecto prácticamente está listo para ser filmado.

Creo que el trabajo de productora está enriqueciendo mi trabajo actoral porque veo las cosas con otros matices y entiendo también cuando hay cosas que son imposibles de lograr como actor porque no dependen de tu interpretación sino de los recursos y de cómo ha sido filmada. Es duro, pero es la verdad.

Después de "O+", un drama basado en la vida real, tú y Danilo Reynoso también protagonizan su próxima producción, la comedia romántica "Cuando te toca", ¿cómo se sintió para ustedes hacer ese cambio?

No estamos bien del cerebro todavía. Yo creo que es parte de nuestra búsqueda e investigación de llegar a una audiencia y a un público distinto.

Sabemos las ramificaciones que tiene el cine dominicano, hemos hecho apuestas arriesgadas con dramas eróticos, dramas sociales, dramas familiares y creo que nos hacía falta algo que nos relajara un poco. Para nadie es un secreto que los sets de dramas, así mismo, son dramáticos.

O sea, la gente está en un silencio sepulcral, no quieren ni beber su vaso de agua porque hace un sonido.

En cambio, cuando estás en la comedia, el mismo equipo está relajado porque entiende que todo lo que se está creando es para que el público lo pueda gozar.

Creo que nos hacía falta porque veníamos de muchos trasnoches y producciones complejas; esto es como un refresco dentro del catálogo de producción de la empresa.

¿Van a seguir alternando entre géneros?

Yo creo que sí. Esto es un experimento porque nosotros somos debutantes en la comedia. Vamos a ver qué funciona dentro de eso que estamos haciendo, pero en nuestro catálogo tenemos documentales, una comedia negra y un thriller psicológico que nos faltan por estrenar, pero están filmadas.

Además, tenemos dentro de nuestro catálogo una historia romántica, no una comedia sino un drama romántico. Creo que vamos a ir variando la cartera de cosas que vamos a exhibir.

En esta película trabajan con Daniela Luján y Osvaldo de León, ¿qué tal fue filmar con ellos?

Muy divertido, sobre todo con Daniela, porque Osvaldo es más como yo, estamos muy concentrados y cualquier cosa nos saca del eje de las risas. Ha sido muy bueno porque Dino García también está ahí y es un personaje que tiene una veteranía, sobre todo en el género de la comedia.

De hecho, hay una escena dentro de la peli en la que me volteo y le tengo que decir algo a Daniela y no había forma de que yo lo dijera bien porque cada vez que le miraba a la cara me explotaba de la risa.

No había forma de poder controlarme con el buen ambiente que había en el set.

Hasta ahora Pop Entertainment ha realizado coproducciones con México, Argentina y Colombia.

Buscamos eso, otros mercados y alianzas para exportar nuestro cine y llegar a otros territorios. Esto es lo que estamos buscando con los proyectos que hemos hecho, nos estamos arriesgando. También tenemos un proyecto mezclado entre Venezuela y España, pero es buscando la posibilidad y el camino para que nuestro cine tenga más exposición.

¿Cuál de esos mercados en los que han participado ha sido más receptivo al cine dominicano?

Lo han sido todos.

Estrenamos "Guayabo" en Colombia y aquí, "0+" se estrenó también en Argentina y aquí, pero yo creo que el hecho de que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) de Argentina asumiera "0+" y la presentara en su canal de distribución, porque entendían que la película tenía un gran valor educativo, fue una acogida maravillosa al cine dominicano.

Fue un respaldo gubernamental de importancia que elevó el proyecto y permitió que recorriera toda Argentina y eso es un logro grande para el cine dominicano.

Este año tienen otro estreno pendiente con "El viaje de Laura", ¿no es así? ¿En qué otros proyectos están trabajando en Pop Entertainment?

No, "El viaje de Laura" no va este año. Tenemos previsto estrenar un documental que retrata las manos artísticas de mayor valor de la República Dominicana. Es un documental que hicimos hace unos años y ya es momento de que lo veamos.

¿En cuál otro proyecto está trabajando Pop Entertainment ahora mismo? ¿Es posible que trabajen un proyecto para la televisión?

No creo, pero sí puedo decir que nuestros proyectos, de alguna manera, se van a canalizar por televisión. Tenemos previsto estrenar el documental "Renacer" como regalo para el pueblo dominicano a propósito de las Olimpiadas de París, pero ahora mismo en televisión no vemos un proyecto nuestro para nada, sino que estamos enfocados en cine.

En enero terminamos un documental que cuenta con mi primer guion. Es en base a un producto que no es dominicano, pero que se ha convertido en marca país, y cómo forma parte de nuestra vida y nuestra idiosincrasia. Es mi debut en la escritura.

Ya te hemos visto como actriz, productora y ahora como guionista, ¿tienes planeado probar como directora?

Llévame al paso. Por ejemplo, en ese documental tuve la oportunidad de ser coach actoral para los actores y se siente muy chulo.

Tuve la oportunidad de escribir parte de la ficción y de la realidad de ese material, porque están fusionadas las dos cosas, se mezclan y es un proceso creativo en el que tú, como intérprete y como productora, lo vas enriqueciendo.

Entonces, no descarto la posibilidad de dirigir, no lo descarto porque Daniela me relaja y dice que ve que yo tengo las condiciones, que me ve más motivada para dirigir, pero no me atrevería, respeto a los directores, a todo el que se ha abierto un camino y que ha estudiado demasiado para lograrlo.

¿Tú sientes que este proceso, no importa cómo termine, te va a afectar de alguna manera como actriz?

No, al contrario, creo que el hecho de que tu nombre salga en la lista de los preseleccionados de los Premios Platinos es una apertura a tu trabajo.

El mercado latinoamericano y euroamericano es muy competitivo y que tu nombre salga en una lista de destacados tiene muchísimo valor. Igual me pasa aquí con la nominación en los Premios Soberano.

Tengo mucho tiempo trabajando, con una cartera de películas bastante amplia, pero que te tomen en cuenta al lado de Cecilia García, Cheddy García o Nashla Bogaert, que son las grandes estrellas del cine, significa que el gremio al que pertenezco me reconoce y valora el trabajo que se ha hecho.