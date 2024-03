Bayona: "Llegamos a los Óscar relajados porque sabemos que no somos los favoritos"

El cineasta español Juan Antonio Bayona (c), habla junto a la productora Belén Atienza (i) y el especialista en efectos especiales de maquillaje David Martí, durante una rueda de prensa este viernes en Los Ángeles, California (Estados Unidos) previo a los Óscar. ( EFE/OCTAVIO GUZMÁN )

Satisfecho por lo obtenido hasta ahora y tranquilo por sentir que no es el favorito, así se siente el cineasta español Juan Antonio Bayona, dos días antes de la gala de los Óscar en la que 'La sociedad de la nieve' opta a dos estatuillas.

"Llegamos relajados porque sabemos que no somos los favoritos y eso te quita presión", apuntó este viernes el director en un encuentro con medios de comunicación en Los Ángeles.

El próximo domingo se celebra la 96 edición de los premios Óscar en la que la cinta de Bayona (Barcelona, 1975) está nominada a la mejor película internacional y al mejor maquillaje y peluquería.

Con la polaco-británica 'The Zone of Interest' (nominada también a mejor película) como gran favorita, Bayona no se ve ganador del premio de la Academia de Hollywood, pero haber llegado hasta aquí ya es un premio en sí mismo.

"¿Nos gustaría ganar el Óscar? Sí, ¿creemos que lo vamos a ganar? Ahí no estamos tan convencidos", afirma el también director de 'Lo imposible'. Aunque, lo más importante, es que la película "va a ser recordada".

"Los premios se olvidan y las películas se recuerdan y esta película va a ser recordada por muchos años", apunta.

Desde que la Academia estadounidense la eligió entre una de las cinco mejores cintas internacionales del año, Bayona ha vivido un viaje al interior de Hollywood que le ha brindado inolvidables triunfos. Los mejores, los comentarios.

"Directores muy importantes a los que admiro que me dicen que es la mejor película que han visto en años", afirma el cineasta, sin querer mencionar nombres.

El hecho real

'La sociedad de la nieve' relata la hazaña de los 16 supervivientes del accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que transportaba a Chile a los integrantes del club de rugby Old Christians Club de Montevideo junto a varios de sus allegados y a cinco tripulantes.

El avión se estrelló el 13 de octubre de 1972, en el Glaciar de las Lágrimas, un páramo andino en el que las condiciones de vida eran casi imposibles.

Los supervivientes resistieron 72 días, soportando temperaturas extremas, avalanchas y tormentas de arena y alimentándose con los cadáveres de sus compañeros fallecidos.

Bayona ya estuvo en los Óscar cuando la actriz Naomi Watts logró ser nominada por su papel de protagonista en 'Lo imposible', pero aquel viaje no tuvo nada que ver con este, cuenta.

"Aquella vez nos dimos cuenta en la noche de los Óscar que casi nadie había visto la película" y ahora todo el mundo les comenta que ha visto 'La sociedad de la nieve' y también se ha reencontrado con la cinta de Watts, inspirada en el tsunami del océano Índico de 2004.

"Ganar un Óscar son palabras muy grandes. Estos días estamos viviendo el proceso desde dentro, viendo que hay una campaña muy grande detrás, y estamos sintiendo que 'La sociedad de la nieve' es muy querida", relata.

Además de con 'The Zone of Interest', la cinta de Bayona competirá el domingo con la italiana 'Io Capitano' ('Yo capitán'), 'Perfect Days' ('Días perfectos') y la alemana 'The Teachers Lounge'.