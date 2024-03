Posible sustituto de Daniel Craig: ¿Aaron Taylor-Johnson como James Bond?

El actor británico Aaron Taylor-Johnson, que interpretó a John Lennon en 'Nowhere Boy', está en conversaciones para ser el próximo James Bond en la saga cinematográfica sobre el espía ficticio 007, informa este martes 'The Sun'.

El periódico dice que Eon Productions, que ha producido la mayor parte de las películas sobre el agente secreto creado por el escritor Ian Fleming en 1952, le ofreció el papel en sustitución de Daniel Craig, que lo dejó en 2021 con 'No Time To Die' ('Sin tiempo para morir'), tras interpretarlo desde 2005.

'The Sun' señala que se espera que Taylor-Johnson, conocido también por 'Kick-Ass' ('Kick-Ass: Listo para machacar'), firme el contrato en los próximos días, lo que le convertiría oficialmente en el octavo James Bond.

"Me parece encantador y maravilloso que la gente me vea en ese papel" Aaron Taylor-Johnson Actor “

Una fuente dijo al periódico que "Bond es un trabajo para Aaron, en caso de que desee aceptarlo".

"La oferta formal está sobre la mesa y están esperando a que responda", afirmó esta fuente, que añadió que Eon confía en que firme en breve para preparar el anuncio.

El diario dice que, según estas personas conocedoras de la situación, se está trabajando en un guion para una próxima película que se rodará en los Pinewood Studios del condado inglés de Buckinghamshire.

De su trayectoria

Aaron Perry Johnson (High Wycombe, Inglaterra, 13 de junio de 1990), conocido como Aaron Taylor-Johnson, es un actor, productor y guionista británico.1 Se destacan sus papeles como John Lennon en Nowhere Boy, Dave Lizewski en Kick-Ass, el Conde Vronsky en Anna Karenina, Pietro Maximoff/Quicksilver en Avengers: Age of Ultron (2015), y Ray Marcus en Nocturnal Animals, por el cual obtuvo un Globo de Oro y una nominación a los premios BAFTA como mejor actor de reparto. Johnson fue elegido en 2015 como uno de los 50 británicos mejor vestidos según la revista GQ.2

En 2024 dará vida al villano Kraven el Cazador en la película Kraven the Hunter después de interpretar a Quicksilver.

Johnson tuvo su debut actoral en el teatro a los 6 años, interpretando al hijo de Macduff en la obra Macbeth en 1999, y en el 2000 hizo parte del elenco de la obra All My Sons de Arthur Miller. Debutó en el cine interpretando dos papeles de hermanos en "Tom & Thomas" (2002). En la televisión ha interpretado personajes como Niker en la adaptación hecha por la BBC en 2004 de la novela Feather Boy, como Owen Stephens en la serie del canal E4, Nearly Famous; y como Aaron en el serial Talk to Me escrito por Danny Brocklehurst.