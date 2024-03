"Nosotros los De La Fe", una película cristiana con humor para todos

Escrita y producida por Arturo Allen y protagonizada por Gian Franco Apóstolo, "Nosotros, los De La Fe" es una comedia cristiana cuya historia consiste en las experiencias de una familia de creyentes y los conflictos que enfrenta un pastor cuando sus hijos crecen y no piensan como él.

A pesar de que esta producción mexicana pertenece al género del cine cristiano, es un filme creado para entretener a todos los públicos, sin importar nacionalidad o creencia, y tanto Allen como Apóstolo comparten sus experiencias al filmar esta película y lo que consideran que es la esencia de esta historia familiar.

Arturo, ¿cómo surgió la idea de "Nosotros los De La Fe"?

ARTURO ALLEN: La idea surgió un poco durante la pandemia. Queríamos hacer algo que fuera distinto y la comedia es un género poco usual dentro del cine de fe. Aun así, no solamente queríamos que fuera una comedia, sino que la comedia girara alrededor de la vida de fe de una familia.

Entonces la cinta relata básicamente la vida de un pastor y sus hijos, a lo largo de 20 años y las cosas que se van enfrentando dentro de su fe.

Cuando los hijos crecen y empiezan a pensar y a ver las cosas de una manera diferente, los conflictos, los enredos y la manera en la que diseñamos el guion es más como serie de televisión que una película.

El resultado ha sido increíble porque vemos a la audiencia que en un momento se ríe a carcajadas, en otro está llorando, luego se asusta y al final tiene un mensaje muy poderoso de lo que es el amor incondicional.

Gian Franco, como actor, ¿cómo te sentiste cuando te presentaron esta idea? ¿Qué significó para ti como actor?

GIAN FRANCO APÓSTOLO: Ante todo fue una gran emoción. Me puso en un lugar de mucho desafío al construir el personaje del hijo del pastor de la familia, pero que aspira a seguir la misma trayectoria que su padre.

Entonces, con toda la influencia de su casa, con padres cristianos, un hogar cristiano, el personaje tuve que armarlo con mucha seriedad y tacto al saber que es una película que va a abrir muchas puertas a los corazones de personas.

Disfruté mucho el proceso de construirlo, estudiar sobre diferentes personalidades de pastores jóvenes y tratar de encontrar en ese estudio algo que se adecuara al personaje que yo estaba proponiendo con esas características. Así que fue una travesía y una emoción muy grande.

¿Creen que producir series en plataformas digitales sería el próximo paso en la evolución del género cristiano en los medios audiovisuales?

AA: Curiosamente, después de que ve la película, mucha gente nos pregunta por la segunda parte o por la serie. Lógicamente, por la estructura y cómo fue creada, sería una buena decisión convertirla en una serie.

Ya contamos con todos los elementos, con todos estos personajes muy diversos, muy entretenidos y con grandes historias como para desarrollar una serie.

Todo eso iría en la línea de algo muy en específico que quisimos hacer con esta película y era que alcanzara a una audiencia más grande que solo la de la fe.

Con eso quiero decir que una persona que va a ver "Nosotros los de la Fe" la podrá disfrutar de la misma manera que cuando va a ver una película histórica o una comedia. La fe es el elemento que une a esta familia, pero definitivamente es una comedia muy abierta.

El mensaje también va en esa línea. Y, a diferencia de otras películas, no es una película proselitista en cuanto a su contenido.

GFA: Completamente. No necesariamente nos está llevando obligadamente hacia algo religioso. Es la historia de una familia de creyentes, pero se puede disfrutar como una comedia abierta, sin olvidar que nos invita a la reflexión. Eso es lo lindo.

AA: Y el mensaje también va de la mano: es un mensaje de respeto. La esencia de "Nosotros los De La Fe" es aprender a amar y respetar a la gente que piensa o cree diferente a nosotros.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/20/20240317222807--77a9759.jpg

¿Piensan que el público en general le está dando más oportunidades al cine cristiano?

AA: Totalmente. Creo que lo estamos viendo. Por ejemplo, el éxito que ha tenido "The Chosen" ha sido impresionante. La serie tiene más de 600 millones de personas en todo el mundo. El estreno en cines fue un éxito, no solamente en los Estados Unidos, sino también en Latinoamérica.

Está por estrenarse el resto de toda la temporada en cines también, y una de las características de "The Chosen" es eso, que no es una serie sectaria.

Es una serie totalmente abierta que cualquier persona puede disfrutar. En ese aspecto, creo que se está encontrando ese punto donde toda la gente puede disfrutar.

Gian Franco, ¿sientes que como actor es fácil brincar del cine cristiano a otros géneros de cine?

GFA: Desde el momento que uno toma la posición de intérprete y la responsabilidad de la construcción de un personaje, uno entiende también su periferia, su contexto y comprende cuál es la finalidad bien marcada por los productores y los directores.

Una vez que uno tiene el guion, sabe o tiene una noción, desde su percepción, de cuál es el sentido de la película, pero también tiene la guía por parte del director y de los productores.

Si bien hay géneros muy marcados. Por ejemplo, en la de terror, claramente hay que mantener a la gente tensa y en la de comedia hay que hacer que la gente se ría.

Esta película es eso, tiene la risa, tiene la emoción, tiene un mensaje. Me gusta mucho poder ponerme a prueba como actor en diferentes géneros.

He tenido la bendición de pasar por todas las áreas que tiene el arte, desde teatro, cine, televisión. "Nosotros los De La Fe" es el proyecto más lindo que pude participar y le agradezco a Dios.

Arturo, ¿qué tal fue escribir el guion junto a Julio Román y luego trabajar con él como director?

AA: Fue una experiencia increíble. Yo platiqué mucho con Julio porque, además de ser coescritor con él, también fui productor y soy un productor muy involucrado, o sea, estaba en todo.

Desde que estábamos escribiendo el guion Julio y yo fuimos muy conscientes de que yo iba a estar involucrado en el proceso y él aceptó.

Entonces, yo era de los primeros en llegar al set y de los últimos en irme. Con Julio tomamos muchas de las decisiones, fue un trabajo realmente en equipo. Lógicamente, él tenía sus puntos de vista, yo los míos y los íbamos forjando entre los dos. Y ahora que vemos el resultado, estoy encantado.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/20/20240317222756--77a9750.jpg

¿Para ustedes cómo fue la experiencia de hacer realidad ese guion?

GFA: En mi caso, puedo hablar de lo que fue como actor.

Me sentí muy cómodo porque, si bien Arturo y Julio, me dieron una idea del personaje que escribieron, también me dieron la libertad de poder ponerle mi esencia, la forma en la que yo quería que este personaje viviera, sintiera e hiciera sentir a los demás también.

Eso es fundamental y es una gran oportunidad como actor, que no te digan, por ejemplo, cómo tienes que responder o cómo tienes que fruncir el ceño, porque eso es limitar la creación.

Uno puede construir un personaje en base a su idea, pero con condiciones no necesariamente vas a sacar tu máximo potencial. Más allá del guion, me dieron la posibilidad de poder sentir al personaje.

AA: Algo que queríamos era hacer una comedia inteligente. No queríamos exagerar los personajes y llevarlos al punto de lo ridículo, como se hace en muchas comedias. No queríamos caer en eso.

Buscábamos que, dentro de la comedia, los personajes fueran personas con las que nos pudiéramos identificar, personajes inteligentes en medio de su manera de ser y de todo esto que ellos están explorando internamente.

Ellos están tratando de encontrar su lugar con todas las cosas que están cambiando en su medio ambiente y más en una cuestión tan delicada como es la fe.