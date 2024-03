Estreno de la película dominicana "Canta y no llores" en México

"Canta y no llores", producción domínico española dirigida por Félix Sabroso y distribuida por Star Distribution, se estrenó esta semana en salas de cines en México y el 11 de abril tendrá su estreno en República Dominicana.

Se trata de una comedia vibrante que nos presenta a cuatro mujeres decididas a enfrentar conflictos personales y familiares. La película demuestra que, con amor, un toque de sazón, música y risas, todo es superable.

Pepa (Consuelo Duval), Beli (Michelle Rodríguez) y su hija Lucía (Patricia Maqueo), junto con la actriz dominicana Caro (Lumy Lizardo), nos llevan en un viaje encantador y divertido donde Beli busca cumplir sus sueños en tierra extranjera.

El cast incluye también, entre otras destacadas figuras del arte popular dominicano, a Luis del Valle, Judith Rodríguez, Auro Sónico y Soraya María (Cachita).

"Disney es una de las empresas más importantes en el negocio del entretenimiento a nivel mundial y el estreno en cines de esta película, de la mano de su subsidiaria Star, representa un maravilloso paso de avance en la ampliación de mercado para nuestra industria y para la proyección internacional del país" resalta su productora, Desiree Reyes.

Es una película para toda la familia realizada en República Dominicana gracias al apoyo de la telefónica Claro. El rodaje de la co-producción se desarrolló durante 5 semanas del 2023 en locaciones de Santo Domingo y contó con la dirección de fotografía del veterano Peyi Guzmán.

La música original y arreglos musicales estuvieron a cargo de Alex Mansilla. En República Dominicana más de 200 personas trabajaron en la película.

La historia "Canta y No Llores", una historia original del también productor Frank Ariza, fue escrita en conjunto con el director Félix Sabroso. "Es una película en la que sobresale también la potencia del sentido de sororidad entre mujeres de diferentes generaciones, que tienen en común la lucha por salir adelante ante circunstancias adversas de la vida. Lucha que llevan adelante sin perder la gracia ni lo auténtico de cada personalidad" indica el director. La cinta es producida por CHURRIWOOD SRL y "Canta y y no Llores Films Spain, en asociación con AF, BTF Media y Ebribari Audiovisual.

Sobre sus productoras

AF

Productora española con más de 9 años de experiencia, fundada por el productor, guionista y director Frank Ariza. AF films está consolidada como una productora importante en el mercado hispanoamericano de contenidos, tiene una larga lista de producciones para las diferentes plataformas digitales y están sumergidos en varias coproducciones de películas y series

Agunos de sus títulos son "Sin ti no puedo", "Uno para morir", "Ay mi madre", "Tu Madre o la mía", "The Caddy", "Canta y no llores", "El hombre del Saco", "Con los años que me quedan", "Herederos por Accidente", "Los Nuestros", "El continental", "Perdóname señor", "Mariachis", "Secretos de Estado" y "Yo quisiera", entre otros.

BTF Media

BTF Media fundada en 2010 por los empresarios y productores mexicanos Francisco E. Cordero y Ricardo Coeto, es una sólida empresa multimedia con presencia en cinco países y una importante cartera de proyectos. Su trayectoria ha convertido a BTF en un valioso jugador en el mercado de la ficción y el entretenimiento, desarrollando sólidas relaciones comerciales con clientes como: Buena Vista International / The Walt Disney Company, Warner Media Company, Amazon Prime, Vix, y Sony Pictures Television; entre otros.

Los proyectos más reconocidos de BTF incluyen la exitosa serie de televisión "Maradona Sueño Bendito" para Amazon Prime Video, "La muchacha que limpia" para HBO Max, y "Papás por encargo", "No fue mi culpa", "Hasta que te conocí" (Nominada a un Premio Emmy Internacional en 2017), "El César" y "El secreto de Selena" para Disney+/Star+; y más recientemente "Pacto de Sangre" para VIX.

Entre las películas, "Soy tu Fan, la Película" y "Welcome al norte" son algunos de los títulos más exitosos. Estos productos han alcanzado los más altos niveles de audiencia en los mercados hispanos de Estados Unidos y Latinoamérica.

Ebribari Audiovisual

EBRIBARI AUDIOVISUAL es una empresa establecida en República Dominicana con el interés principal de desarrollar proyectos cinematográficos junto a productoras de diversos lugares del mundo.

Su presidenta, Desiree Reyes-Peña, cuenta con una reconocida trayectoria profesional que incluye la producción de más de 25 largometrajes, entre estos algunos de los más taquilleros del cine dominicano como "Lotoman", "Tubérculo Gourmet" y "El Brujo". EBRIBARI presenta credenciales en 2023 con la producción de "Canta y no llores".