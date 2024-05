Encuentro entre Mark Hamill, "Luke Skywalker" en "Star Wars", y Joe Biden en la Casa Blanca

El actor estadounidense Mark Hamill, que interpreta a Luke Skywalker en 'Star Wars', se reunió en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a quien se refirió como 'Joe-B-Wan Kenobi', en referencia al maestro jedi Obi-Wan Kenobi.

Mark Hamill compareció por sorpresa en la sala de prensa de la Casa Blanca tras reunirse con Biden en el Despacho Oval.

"¿Cuántos de ustedes tenían 'Mark Hamill dirigirá la rueda de prensa' en sus cartillas de bingo?", empezó diciendo el actor, que llevaba unas gafas de sol de aviador y contó que se las regaló Biden.

Cuando los periodistas le preguntaron sobre su reunión con Biden, Hamill dijo: "Le llamé 'Señor Presidente'. Él me dijo: 'Puedes llamarme Joe'".

Entonces Hamill bromeó y explicó: "Le dije: '¿Puedo llamarte Joe-B-Wan Kenobi?'", ofreciendo un juego de palabras inspirado en el nombre de Biden y el del maestro jedi Obi-Wan Kenobi, que en la saga enseña los misterios de la Fuerza al personaje de Luke Skywalker.

Esta no es la primera vez que Hamill, un frecuente crítico del expresidente republicano Donald Trump (2017-2021), visita la Casa Blanca: ya lo hizo durante las presidencias de otros dos demócratas, Jimmy Carter (1977-1981) y Barack Obama (2009-2017).

Hasta ahora, sin embargo, no había recibido una invitación al Despacho Oval, según contó en la rueda de prensa.

Este sábado, los fans de 'Star Wars' celebrarán el día de la franquicia, creada por George Lucas. Se celebra cada 4 de mayo por un juego de palabras, ya que 'May the 4th Be With You' suena de manera similar a "May the Force be with you" ("Que la Fuerza te acompañe", en español).