La actriz francesa Léa Seydoux considera que "hay más respeto" en los rodajes gracias a #MeToo

"Hoy en día hay más respeto en los rodajes", estimó la actriz francesa Léa Seydoux en el Festival de Cannes, que arrancó este miércoles con la mirada puesta en las mujeres.

Esa evolución, dijo Seydoux ("La bella y la bestia"), se debe al movimiento #MeToo y al clima de persecución de agresiones sexuales en el cine.

"Veo que hay respeto en los rodajes, ya no existe esa familiaridad, incluso para las escenas íntimas. Siento este cambio global, el respeto está más presente", declaró la actriz francesa, quien protagoniza "Deuxième acte" de Quentin Dupieux, que inauguró el 77º Festival de Cannes el martes.

"La película también juega con esto, también habla de este movimiento de tomar la palabra, que era fundamental. Yo también soy testigo de este cambio, he sido una actriz de antes y ahora veo el después", destacó quien recibió una Palma de Oro por "La vida de Adèle" en 2013 junto a su compañera Adèle Exarchopoulos y el director Abdellatif Kechiche.

Poco después de ese rodaje, ambas actrices denunciaron el carácter tiránico del director, las cientos de tomas para una misma escena, lo que le valió una enemistad duradera con Kechiche.

Adèle Exarchopoulos, cuyo primer gran papel fue a los 19 años, había hablado de "diez días completos de rodaje" para la escena de sexo, muy larga y muy cruda.

"Aunque he tenido algunos percances, he sido una actriz que tuvo mucha suerte al principio. Trabajé con gente, fui respetada de alguna manera, bueno, más o menos...", matizó Seydoux. "No puedo compararme con algunas que han vivido cosas gravísimas."

También destacó que su estatus de actriz reconocida la "protege". "Es más difícil cuando eres una actriz joven. Cuando eres vulnerable", subrayó.

Seydoux, de 38 años, ha trabajado en dos películas de James Bond, una de la saga "Misión Imposible" y en "Dune 2", con directores como Wes Anderson, Xavier Dolan o Bruno Dumont.

La intérprete es una de las mujeres que denunció en 2017 el comportamiento del exproductor hollywoodiense Harvey Weinstein. También había contado haber recibido avances sexuales de directores con los que trabajaba.