Karla Gascón, una nueva estrella española en Cannes: "ser trans es solo una anécdota"

"Me han amenazado de muerte solo por existir". Así de rotunda se mostró este domingo en Cannes la actriz española Karka Sofía Gascón, que ha causado sensación en el festival por su interpretación en el filme 'Emilia Pérez', de Jacques Audiard. "Ser trans es solo una anécdota".

"Cualquiera ente en las redes si escribe la palabra trans solo sale porno", dijo la actriz, harta de todos los insultos que ha recibido por transicionar a mujer, el mismo proceso que vive su personaje en el filme de Audiard.

"Las personas trans somos personas como las demás, no soy ni mas tonta ni más listo, podemos dedicarnos a las cosas por las que hemos luchado", señaló rotunda la actriz, que agregó que es una decisión sobe nuestro propio cuerpo y de "hacer lo que nos da la gana".

Lo importante, a es que haya más visibilidad sobre un concepto clave. "Las personas no somo trans, si no personas lo primero", por lo que pidió que dejen de etiquetarles y de echarles la culpa de todo, algo que en cada época le ha tocado a un colectivo, ya sean las mujeres, la gente de color o los LGTBI.

"Yo tengo una hija maravillosa y no pasa nada", añadió.

Ella llegó, como Carlos Gascón, a México, donde se hizo popular especialmente por un papel en la película 'Nosotros los noble' (2013) y por su participación en telenovelas. Unos años después comenzó el proceso para convertirse en Karla Sofía y ahora le ha llegado su gran oportunidad de la mano de Audiard, que buscaba una actriz trans para el papel principal de su filme.

Aunque la actriz no se mostró muy de acuerdo con la denominación 'trans'. "En realidad lo de ser trans es solo una anécdota (...) Creo que si eres una persona transicionado, si has conseguido ser lo que querías ser, ya no eres trans".

"Estoy hasta la madre, como dirían en Mëxico, o hasta el culo, en español", agregó entre las risas y aplausos de los periodistas en una rueda de prensa en la que estaba acompañada por Audiard, Zoe Saldaña, Selena Gómez, Edgar Ramírez o Adriana Paz.

Y con su trabajo en esta película lo que quiere es lanzar un mensaje de resistencia para todos los actores que llevan luchando toda la vida para hacerse un hueco. "Es algo muy bonito el no dejarse vencer, al final con 52 años estás aquí", dijo la actriz.

De su actuación

Sobre su participación en este proyecto realmente original -un musical sobre un narco mexicano (Manitas) que se convierte en mujer (Emilia Pérez)- y que ha causado sensación en el Festival de Cannes, donde compite por la Palma de Oro, afirmó que "para entrar en una película como la de Jacques hay que estar como Jacques, que está un poco 'pa llá'".

"Está un poco como los demás que estamos aquí, un equipo de gente que somos creadores, nuestro denominador común es el amor por lo que hacemos", dijo antes de añadir: "yo estoy también bastante 'pa llá'".

Una película en la que lo más difícil para ella "no fue entrar sino salir, de Emilia Pérez, de Manitas y de esa maravilla en la que me metió mi querido Jacques".

Casi tres años de trabajo para poner en pie esta película en la que ella interpreta a Manitas y a Emilia, mientras que Zoe Saldaña es la abogada que le ayuda en el proceso y Selena Gómez la mujer del narco.

Y sobre su trabajo con Audiard, se deshizo en elogios: "es el mejor director del mundo, deja que hagamos las cosas, que participemos (...) participar esn este proyecto creativo es algo increíble".

"Cuando me llegó el guion pensé que se ha vuelto loco, él no sabe español, yo no hablo inglés..." pero Audiard le dijo que se comunicarían como ya había hecho antes con otros actores con los que no compartía idioma, como Joaquin Phoenix, "por telepatía".