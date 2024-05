Jonás Trueba en Cannes con 'Volveréis': "Tenía el deseo de filmar a mi padre hace tiempo"

Jonás Trueba debutó este lunes en la Quincena de Cineastas de Cannes con 'Volveréis', una comedia sobre el fin del amor, llena de autorreferencias, que protagonizan Itsaso Arana y Vito Sanz y que ha dado al director español la oportunidad de cumplir un deseo especial, el de filmar a su padre, Fernando Trueba.

"Una de las cosas por las que me apetecía hacer esta película creo que era por filmar a mi padre. Quizás era un anhelo o un deseo que tenía ahí hace tiempo y, de pronto, he encontrado una película en la que me parecía que tenía sentido y que podía hacerlo de una manera acotada", explica el realizador junto a Arana (coautora del guión, además de actriz protagonista).

"Se lo ha tomado con humor y ha sido como algo muy bueno, divertido", agrega el director, de 42 años, también conocido por títulos como 'La virgen de agosto' y 'Todas las canciones hablan de mí'.

Una historia de parejas distinta

'Volveréis' cuenta la historia de una pareja, Ale y Alex, que deciden romper de mutuo acuerdo tras más de una década juntos. Pero como "está todo bien, de verdad", ambos deciden marcar la ocasión con una gran fiesta, como una boda pero al revés, que deja completamente desconcertados a sus amigos y familiares.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/20/volvereis.jpg Los actores Vito Sanz eItsaso Arana en una escena de Volveréis. (ARTE FRANCE CINÉMA/LES FILMS DU WORSO/LOS ILUSOS FILMS)

También descoloca al padre de la protagonista, aunque precisamente él es la persona a la que los dos personajes siempre habían oído defender que no habría que celebrar las bodas, sino las separaciones.

Y ahí hay uno de los muchos juegos entre la vida y el cine que el guion de 'Volveréis' pone en práctica a lo largo de toda la película.

"Realmente Fernando Trueba le debió de decir a Jonás, cuando era adolescente y dejó su primera relación, que no tenía que estar triste, que en realidad habría que celebrar cuando lo dejas con alguien mucho más que cuando empiezas", apunta Arana sobre la semilla que dio origen a este proyecto.

Con ese punto de partida, la ocasión era ideal para sumar al proyecto al realizador de 'Belle Époque', al que aseguran que vieron "halagado" e incluso "nervioso", a sus casi 70 años, por participar en la película a las órdenes de su hijo.

"Que el cine pueda hacernos mejores"

Para Arana, la premisa de la fiesta de separación -que en la práctica le parece utópica- era la excusa para explorar una especie de pulso entre dos personajes, exenamorados, que se van "picando para ver quién es capaz de sostener esa idea".

"Yo creo que el cine puede hacernos mejores, que si no puedes en la vida real, mola que una película de pronto pueda mostrar la posibilidad de ver una pareja que se que se separa en unas condiciones o en unos términos en los que a lo mejor en la vida real no somos capaces", aporta el director.

En 'Volveréis', Trueba se mantiene fiel al estilo que ha impregnado su cine desde el comienzo de su carrera, pero reconoce en esta obra una vertiente más "autoparódica" y cómica. Parte de esas bromas, no obstante, serán solo visibles para el que haya venido siguiendo el resto de sus películas.

"Tenemos la idea de hacer cine juntos, de ir haciendo películas una tras otra, mejores o peores, pero que dialogan entre sí", explica el director del filme.

"A mí me gusta pensar -añade Arana- que quien ha visto las otras películas tiene una vivencia como más profunda, más por capas y pequeños chistes internos, y al mismo tiempo que alguien que se asome a esta peli pueda tener una vivencia nueva".

La noticia de la selección para ir a Cannes -en este caso, en una de las secciones paralelas del festival- de una obra de Jonás Trueba no fue una gran sorpresa para los más cinéfilos, especialmente después de que 'La virgen de agosto' (2019) fuera nominada a los premios César en la categoría de mejor película extranjera

Sin embargo, Arana y Trueba aseguran que llegar a Cannes no era un objetivo que persiguieran en especial.

"Estábamos contentos haciendo las pelis como las estábamos haciendo, sin necesitar estar aquí. Pero es verdad que una vez estás, pues es un honor", precisa el director.