“Furiosa: A Mad Max Saga”, el inicio de una historia de acción

Los estrenos de la semana incluyen secuelas de franquicias populares, parodias de íconos infantiles y documentales que reflejan distintos aspectos de la sociedad dominicana.

Furiosa: A Mad Max Saga

Dirigida por George Miller, quien también escribió el guion junto a Nico Lathouris, esta precuela está protagonizada por Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Tom Burke, Alyla Browne y Lachy Hulme.

En un futuro apocalíptico la joven Furiosa (Anya Taylor-Joy) es arrebatada de su hogar y cae en manos de una gran horda de motociclistas liderada por el Warlord Dementus (Chris Hemsworth).

Recorriendo el desierto se encuentran con la Ciudadela presidida por Immortan Joe (Lachy Hulme) y ahora Furiosa debe sobrevivir a la lucha de poder entre dos tiranos mientras reúne los medios para encontrar el camino a casa.

Aquí Estamos

Este documental dominicano está dirigido por Violeta Lockhart, quien también forma parte del equipo de producción e investigación junto a Sandra Alexandra Santana y Virginia Andrade.

En él un grupo de jóvenes activistas desafían el statu quo a través de una candidatura ciudadana y ganan una diputación con menos del 10% de lo que invierten sus adversarios.

Ahora estos jóvenes intentarán replicar la estrategia en el Congreso para involucrar a más personas en la defensa de la democracia, los derechos humanos y el medio ambiente, y así´ocupar espacios de poder donde se enfrentan a una mayoría conservadora.

Winnie The Pooh: Blood and Honey II

Dirigida y escrita por Rhys Frake-Waterfield, esta película -protagonizada por Scott Chambers, Tallulah Evans, Ryan Oliva, Teresa Banham y Peter DeSouza-Feighoney- es una secuela de “Winnie The Pooh: Blood and Honey” (2023), que sirvió como una terrorífica adaptación de los libros de Winnie The Pooh.

En esta ocasión Winnie The Pooh (Ryan Oliva), Piglet (Eddy MacKenzie), Owl (Marcus Massey) y Tigger (Lewis Santer) llevarán su lucha a la ciudad de Ashdown, dejando un sangriento rastro de muerte y caos a su paso.

Guadalupe: Madre de la Humanidad

Dirigido por Andrés Garrigó y Pablo Moreno, este docudrama religioso es protagonizado por Alejandro Márquez, Pepe Vázquez, Karyme Lozano, Angélica Chong y Mario Alberto Hernández. Esta producción española se centra en analizar las apariciones de la Virgen de Guadalupe en 1531, además de explorar su influencia en la vida de muchas personas en la actualidad.

También incluye recreaciones de las cinco apariciones de la Virgen. Esto lo hace a través de elementos como producciones históricas y testimonios impactantes de personas en varios países.

10 Lives

Esta comedia animada cuenta la historia de Beckett, un gato mimado y egoísta que da por sentada la suerte que le ha tocado. Sin embargo, cuando pierde por descuido su novena vida se encuentra a las puertas del cielo suplicando por una última oportunidad para regresar a su perfecta existencia.

Becket logra escaparse y regresa a la Tierra con otras nueve vidas, pero no sabe que se reencarnará en un animal diferente en cada una de ellas.