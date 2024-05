"Eres mejor que eso"; Jennifer López frena a reportero que le pregunta sobre divorcio de Ben Affleck

La visita de Jennifer López a la Ciudad de México para promover su película "Atlas" se dio en un contexto personal complicado, pues su matrimonio con Ben Affleck está en la mira por rumores de una supuesta crisis.

Hacia el final de la conferencia de prensa en la Ciudad de México, JLo fue cuestionada sobre lo que está pasando en su matrimonio de menos de dos años con el actor. “¿Tu divorcio con Ben Affleck es real?”, le preguntó un indiscreto reportero.

Cambiando su sonrisa gentil por un semblante más serio, Jennifer respondió: “You know better than that (¿Sabes? Eres mejor que esto)”, algo que algunos han considerado una confirmación.

Fuentes cercanas a la pareja comentaron a People que las marcadas diferencias en sus estilos de vida han sido punto de quiebre en la pareja.

“Simplemente tienen enfoques muy diferentes cuando se trata de la atención de los medios. Ben odia toda atención y eso lo hace sentir muy incómodo. Jennifer siempre ha tenido un enfoque diferente”, indicó una fuente a dicho medio.

Acto seguido, Simu Liu, quien en la película interpreta al antagonista, saltó en defensa de Jennifer Lopez, a quien reconoció como una gran compañera de trabajo y profesionista implacable.

“No vengas aquí con eso, por favor”, le contestó al periodista que hizo dicha pregunta. “Quiero agregar algo, siento que no lo mencioné suficiente”, agregó Liu, quien también ha aparecido en cintas como "Barbie".

“’Jen’ es una de las productoras de esta película y la razón por la que estoy aquí, la razón por la que protagonicé esta bonita película es porque a ella le importa... A ‘Jen’ le importan cosas como la representación y la diversidad y ella es toda una jefa, y ella es una increíble creativa, icónica y creo que debemos celebrarla hoy por eso”.