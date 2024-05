Alejandro Jodorowsky: "Hollywood es un veneno"

"Hollywood es un veneno" y el cine actual "no da nada, es solo entretenimiento", dice el escritor, cineasta y terapeuta francochileno Alejandro Jodorowsky, de 95 años, que no quiere saber nada de la película 'Dune', después de que adquiriera los derechos de la novela para adaptarla en 1974, un proyecto que no salió adelante.

"No voy a ir a ver la película porque no voy a estar en lucha con nadie. No tengo nada que ver con esa historia. No me meto en la obra e ignoro lo ajeno", aseguró este miércoles en una rueda de prensa en Madrid respecto a las dos cintas de 'Dune' dirigidas por el canadiense Denis Villeneuve.

También afirmó no conocer al estadounidense David Lynch, que realizó una adaptación cinematográfica de la novela de su compatriota Frank Herbert en 1984.

Y manifestó que su proyecto, para el que pensó en el español Salvador Dalí para interpretar al emperador, era "algo diferente del cine", no con actores sino con personajes famosos.

Jodorowsky (Tocopilla, Chile, 1929), creador de la psicogenealogía y la psicomagia, acaba de publicar 'La voz del maestro' (Siruela) y se encuentra en Madrid para presentar este libro de "píldoras de toda su sabiduría", explicó la directora editorial, Ofelia Grande.

También ha presentado su documental 'Psicomagia' y asistirá a la Feria del Libro de Madrid para firmar ejemplares de sus libros.

En 'La voz del maestro' trata de encontrar su "propia voz interior", dijo este experto en el tarot, que insistió en que "es difícil hablar de la verdad porque nos es imposible conocerla".

"Cuando se habla de verdades se habla de creencias", recalcó Jodorowsky, que también señaló que los países "son inventos, no son realidad, son creencias".

Por eso añadió que, para él, sería "facilísimo evitar las guerras" como la de Gaza, ya que sería "simplemente ponerse de acuerdo". Y sostuvo sobre árabes e israelíes que "son todos hermanos los que están peleando ahí".

También declaró no creer en la ciencia ni en Dios: "Dios no es una verdad, es una creencia".