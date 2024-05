La actriz Isild Le Besco denuncia al director Benoît Jacquot por violarla de adolescente

La actriz francesa Isild Le Besco ha denunciado este miércoles al director Benoît Jacquot por haberla violado cuando tenía 16 años, una querella que se suma a otra similar interpuesta por la actriz Judith Godrèche a comienzos de febrero.

La denuncia fue presentada ante la brigada de protección de menores de la policía judicial de París y ha motivado la apertura de una investigación preliminar por un cargo de violación a una menor de más de 15 años por parte de una persona con autoridad sobre ella, según publicó el diario Libération.

Le Besco, de 41 años, ya había había hablado del suceso en público y lo había explicado en su libro autobiográfico, 'Dire vrai', publicado hace cuatro semanas, pero hasta ahora no había emprendido acciones judiciales contra Jacquot.

Entrevistada sobre esta decisión por Libération, la actriz de películas como 'Sade' o 'Mon roi' aseguró que se debe a una "necesidad moral".

"Con esta denuncia, no es tanto que ataque a Benoît Jacquot, sino que apoyo a las mujeres que lo hacen y se exponen públicamente de esta manera. Me siento moralmente obligada a hacerlo, aunque no lo habría hecho por mi cuenta", indicó Le Besco al periódico francés.

El caso

La intérprete explicó que usa su caso para demostrar que Jacquot actuó con ella "como lo ha hecho con otras jóvenes", porque forma parte de "un sistema".

"Me gustaría -detalla- que cayeran todos los hombres que actúan como depredadores. Básicamente, creo que es injusto que Benoît caiga solo. Otros hombres me han perjudicado y no solo en la industria del cine. Si presento cargos es porque quiero que este sistema de dominación, que no cesa, llegue a su fin".

Le Besco apunta igualmente que si cayó en esas redes siendo adolescente fue también "porque estaba aislada y era pobre" y porque en aquel momento "no había adultos" que la protegieran.

"No soy optimista respecto a llevar mi caso a los tribunales; va a ser difícil, pero sé que tengo que hacerlo", enfatizó.

En los últimos meses la industria del cine francés ha vivido una lluvia de acusaciones y denuncias por casos de abusos, de entre los cuales el de Judith Godrèche (quien desveló que, además de Jacquot, también fue violada en un rodaje siendo menor por Jacques Doillon) ha sido el que ha resonado con más fuerza.

También el de las acusaciones contra Gérard Depardieu, quien en octubre próximo deberá ir a juicio por las supuestas agresiones en 2021 a dos mujeres mientras rodaba una película.