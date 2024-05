Disney revela el tráiler de la esperada película "Moana 2"

La secuela de "Moana", la valiente protagonista que se embarca en una aventura en el mar para salvar a su pueblo regresa a los cines.

Este miércoles se dio a conocer el primer tráiler de la película "Moana 2", donde la protagonista recibe un llamado inesperado de sus ancestros y emprende un nuevo viaje hacia el mar junto a sus amigos Hei Hei, Pua y el semidiós Maui.

La cinta animada de Disney, dirigida por David Derrick Jr., reúne nuevamente a Auli´i Cravalho como Moana y Dwayne Johnson como Maui.

Vistazo del trailer

¿Cuándo se estrena?

La taquillera película animada vuelve a los cines el 28 de noviembre.

La línea de tiempo de la heroína polinesia de Walt Disney Animation Studios se ubica tres años después de los eventos de la primera película, acompañados por una tripulación de marineros inusuales.

Según Disney, esta travesía llevará a Moana a los mares lejanos de Oceanía, enfrentando aguas peligrosas y olvidadas, respondiendo a una inesperada llamada de sus ancestros.

La banda sonora de esta secuela incluye la colaboración de las ganadoras del Grammy Abigail Barlow y Emily Bear, junto con el nominado al Grammy Opetaia Foa´i y el tres veces ganador del Grammy Mark Mancina, quienes ya participaron en la primera película, recoge Infobae.

El actor, compositor y productor boricua Lin-Manuel Miranda, quien compuso temas icónicos como How Far I´ll Go y You´re Welcome para la entrega original, no regresará para esta nueva entrega, según ha confirmado el estudio.

Johnson expresó en sus redes sociales su entusiasmo y gratitud por participar en este proyecto, destacando la importancia cultural que Moana tiene para él y su familia.

El destacado actor compartió un video detrás de cámaras en el que graba las canciones de la película, incluyendo la popular "You´re Welcome".

La primera entrega de Moana, estrenada en noviembre de 2016, fue un éxito rotundo tanto en taquilla recaudando más de 643 millones de dólares a nivel mundial y recibió múltiples nominaciones a los Premios de la Academia.