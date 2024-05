La actriz francoargentina Julia De Núñez interpreta a Brigitte Bardot

No conoce en persona a Brigitte Bardot, pero desde que era adolescente siempre le dicen que se parece a ella. A sus 24 años y con su primer protagonista, Julia De Núñez tiene el "honor" y la "emoción" de interpretar a este mito en 'Bardot', la miniserie que llega este jueves a SundanceTV.

La actriz francoargentina cuenta a EFE que no recuerda cómo descubrió a la leyenda francesa de los años 60. "Estaba viendo los DVD de mis padres y me encontré con la portada de 'Y Dios creó a la mujer'. Cuando lo vi, magnífico, despertó en mí algo indefinible. De hecho, descubrí la sensualidad".

"A partir de ahí me interesé por su música y sus películas, pero no era consciente del impacto que había tenido en su época hasta ahora que he hecho de ella", reconoce.

Desde adolescente Bardot dedicó su vida a la interpretación y al canto hasta que en 1973 se retiró de los escenarios para centrarse en el activismo animalista.

Cansada de ser preguntada por su pasado, la actriz dio luz verde a este proyecto biográfico tan solo porque lo iba a hacer la cineasta Danièle Thompson, nominada al Óscar por 'Cousin, Cousine' ('Primo, prima', 1975), junto a su hijo Christopher, también cineasta.

"La directora escribió a Brigitte pidiéndole permiso para hacer una serie sobre sus inicios en el cine. No quería su participación en el proceso creativo, pero sí mostrarse respetuosa con la figura que iba a radiografiar. Ella dijo que sí, y así es como nació la serie", explica la actriz.

Que también lamenta no haber tenido noticias de Bardot, ni siquiera saber si le ha gustado su interpretación o si la ha visto. "No sé nada", afirma De Núñez sobre una serie de seis episodios que ya se ha estrenado en Francia.

Para dar vida a BB, como es conocida en su país natal, señala que al principio estaba muy perdida ya que al ser su primer papel protagonista "no sabía cómo afrontarlo". Y más cuando se trataba de reflejar la vida de una persona que no solo había sido un icono, sino que además estaba viva.

"Me vi creo que todas sus películas y tomaba muchos apuntes -dice entre risas-. Me fijaba en la manera de hablar, sus expresiones, cómo se movía, su forma de andar... Miraba todo. Pero luego cuando me pusieron un 'coach' y hablé con los directores, tuve que empezar de cero, porque no queríamos caer en la imitación, entonces trabajamos desde un punto de vista más técnico y lo que hice fue impregnarme de su energía", detalla.

De Núñez utilizó su propio cuerpo para conocer a Bardot, ya que la francesa era muy sensual y utilizaba el baile de "mil maneras". "Aprendí a bailar ballet, flamenco, de una manera muy peculiar, que es como ella lo hace, me fijaba en cada uno de sus movimientos. Me parecía importante darle ese enfoque, porque para ella el baile fue su salvación", resalta.

La ficción solo retrata los inicios de Bardot en el séptimo arte, así como sus distintos romances.

Como el que mantuvo con solo 15 años con Roger Vadim, seis años mayor que ella, con el que se casaría y que la dirigiría en 'Y Dios creó a la mujer', en 1956. A Vadim le interpreta en la serie Victor Belmondo, nieto de Jean-Paul Belmondo.

Más tarde descubre su flechazo por Jean-Louis Trintignant (Noham Edje), precisamente en el rodaje de 'Y Dios creó a la mujer' y por el que abandonó a Vadim.

La serie aborda también otras de sus relaciones más conocidas, con los cantantes Sacha Distel y Gilbert Bécaud o con el actor Jacques Charrier -con quien tuvo a su único hijo, Nicolas-Jacques-.

De Nuñez confiesa que el trabajar en una historia en la que aparecen todos esos grandes personajes del cine es "todo un orgullo".