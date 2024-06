"Rápidos & Furiosos", una saga veloz y repleta de revoluciones

Desde el 18 de junio del 2001 las salas de cine se han convertido en una pista de carreras callejeras con el estreno de "The Fast and the Furious".

Esta película dirigida por Rob Cohen y protagonizada por Vin Diesel y Paul Walker fue el inicio de una popular franquicia que por dos décadas ha producido éxitos de taquilla y que también se ha convertido en la quinta serie cinematográficas con mayores recaudaciones de la historia.

Aun así, hay que recordar que esta saga no solo abarca los 10 filmes de la serie principal, sino que también incluye una película spin-off, varios cortometrajes y una serie animada.

Teniendo esto en cuenta, y mientras se espera el estreno de la próxima entrega de la serie, aquí se han organizado las entregas de la saga según el orden establecido por su continuidad oficial.

The Fast and the Furious (2001)

Una misteriosa banda de delincuentes se dedica a robar camiones en marcha desde vehículos deportivos.

El joven oficial de policía Brian O'Connor (Paul Walker) es seleccionado para infiltrarse el mundo de las carreras ilegales para descubrir posibles sospechosos. Ahí es donde conoce a Dominic Toretto (Vin Diesel), rey indiscutible de este mundo y sospechoso número uno, y al resto de su equipo que incluye a Leticia "Letty" Ortiz (Michelle Rodríguez).

Todo se complica cuando Brian se enamora de Mia (Jordana Brewster), la hermana de Dom.

The Turbo Charged Prelude for 2 Fast 2 Furious (cortometraje/2003)

Después de "The Fast and The Furious", Brian O'Conner deja Los Ángeles para evadir la captura policial después de ayudar e incitar a Dominic Toretto a escapar de la ley en la primera película

2 Fast 2 Furious (2003)

El expolicía Brian O'Conner es llamado para atrapar a un peligroso criminal y recluta la ayuda de Roman "Rome" Pearce (Tyrese Gibson), un antiguo amigo de la infancia y corredor callejero que tiene la oportunidad de redimirse.

Fast & Furious 3.5: Los Bandoleros (cortometraje/2009)

El ex convicto fugitivo Dom reúne a su equipo en la República Dominicana para planear el secuestro de un camión cisterna de gasolina en medio de una carretera. Su equipo incluye a su novia Letty, Han Seoul-Oh (Sung Kang), Cara Mirtha (Mirtha Michelle), Tego Leo (Tego Calderón) y Rico Santos (Don Omar).

Fast & Furious (2009)

Cuando un crimen lo trae de regreso a Los Ángeles, el fugitivo Dom Toretto reaviva su enemistad con el agente del FBI Brian O'Connor, pero cuando se ven obligados a enfrentarse a un enemigo en común, Dom y Brian deben dejar a un lado sus diferencias si esperan vencerlo.

Así es que los dos encontrarán la mejor manera de vengarse: superar los límites de lo que es posible detrás del volante.

Fast Five (2011)

Brian O'Conner y Mia Toretto huyen de las autoridades después de liberar a Dom Toretto de prisión. Ahora los tres están acorralados en Río de Janeiro y deben hacer un último trabajo para obtener su libertad.

Mientras ellos reúnen un equipo de élite de los mejores corredores para enfrentarse a un empresario corrupto que los quiere muertos, también son perseguidos por Luke Hobbs (Dwayne Johnson), el agente federal al que se le ha asignado la tarea de atrapar Dom y Brian.

Fast & Furious 6 (2013)

EL agente federal Luke Hobbs hace que Dominic Toretto y Brian O'Conner vuelvan a reunir a su tripulación para acabar con un equipo de mercenarios liderados por el peligroso Owen Shaw (Luke Evans). Durante la misión Dominic tiene que enfrentarse a su presunta novia fallecida, Letty.

The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)

Aquí conocemos a Sean Boswell (Lucas Black), un joven de 17 años que es un aficionado a los autos y las carreras. Sin embargo, por esta afición, ha tenido que mudarse muchas veces, a causa de los problemas que tiene en cada lugar al que llega.

Para evitar pasar tiempo en prisión después de destrozar su vehículo en una carrera, lo envían a Tokio a vivir con su padre. Tan pronto como llega, conoce a Han Seoul-Oh y descubre una nueva, divertida y peligrosa forma de competir en las calles del inframundo de las calles de Tokio, Japón.

Furious 7 (2015)

Dominic y su equipo pensaron que habían dejado atrás la vida criminal mercenaria después de derrotar al terrorista internacional Owen Shaw, pero ahora, el hermano de Owen, Deckard Shaw (Jason Statham), los ataca para vengarse.

Peor aún, un terrorista somalí llamado Jakarde (Djimon Hounsou) y un turbio funcionario gubernamental llamado "Mr. Nobody" (Kurt Russell) compiten para robar un programa informático llamado "God's Eye" con el que se puede convertir cualquier dispositivo tecnológico en un arma.

Ahora Torretto debe volver a reunirse con su equipo para detener a Shaw y recuperar el peligroso programa.

Fast & Furious: Spy Racers

Esta serie animada de Netflix sigue las aventuras de Tony Toretto, un joven piloto de autos de carrera que también es el primo de Dominic Toretto.

Tony es reclutado por una agencia gubernamental junto con sus amigos para infiltrarse en una liga de carreras de élite que sirve como fachada para una organización criminal llamada SH1FT3R que está empeñada en dominar el mundo.

Este show contiene referencias a varias películas de la saga, pero es muy probable que los eventos que se ven aquí ocurren después de "Furious 7" (2015).

The Fate of the Furious (2017)

Ahora que Dom y Letty están de luna de miel, Brian y Mia se han retirado del juego y el resto del equipo ha sido exonerado, todos han encontrado algo parecido a una vida normal.

Aun así, todo cambia cuando una mujer misteriosa conocida como Cypher (Charlize Theron) seduce a Dom para involucrarlo en el mundo del crimen mientras traiciona a sus seres más cercanos.

Ahora el resto del equipo se enfrentarán a desafíos que los pondrán a prueba como nunca antes para rescatar a Dom y detener a Cypher.

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (spin-off/2019)

El exagente de la DSS Luke Hobbs y el exagente del MI6 Deckard Shaw se ven obligados a unier fuerzas para detener a un anarquista mejorado ciber-genéticamente llamado Brixton (Idris Elba) cuando se hace con el control de una peligrosa arma biológica.

F9 (2021)

Dom lleva una vida tranquila con Letty y su hijo, el pequeño Brian, pero saben que el peligro siempre acecha.

Esta vez, el equipo se vuelve a reunir para impedir un complot a escala mundial, liderado por Jakob (John Cena), uno de los asesinos más peligrosos y mejor conductor a los que se han enfrentado; un hombre que además es el hermano desaparecido de Dom.

Fast X (2023)

A lo largo de muchas misiones imposibles, Dom y su familia han vencido a todos los enemigos que se han cruzado en su camino.

Ahora, se enfrentan al oponente más letal que jamás hayan enfrentado: Dante Reyes (Jason Momoa) una amenaza aterradora que emerge de las sombras del pasado, un hombre impulsado por la venganza de sangre y que está decidido a destrozar a esta familia y destruir todo lo que Dom ama para siempre.