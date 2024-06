El festival de Tribeca arranca con una lección de vida y estilo de Diane Von Furstenberg

La diseñadora de moda, Diane Von Furstenberg, durante una escena del documental 'Diane Von Furstenberg: Woman in charge', que se estrenó en el Festival de Tribeca. ( FUENTE EXTERNA )

El festival de cine de Tribeca arranca este miércoles con el estreno del documental "Diane Von Furstenberg: Woman in charge", la inspiradora historia de la diseñadora que revolucionó la moda con su 'wrap dress' y que sigue animando a las mujeres a "ser fieles a sí mismas".

Von Furstenberg (Bruselas, 1946) convocó hoy a un grupo de periodistas en su despacho, un espacio diáfano decorado con gusto y colmado de fotografías y obras de arte en la sede de su empresa, que ocupa un edificio en el distrito de Meatpacking donde destaca su tienda de ropa.

La modista, apodada DVF, y que lucía la edición especial por los 50 años de su icónico vestido cruzado, con el estampado de un crucigrama en blanco y negro, adoptó cómodamente un papel de mentora ante su público eminentemente femenino y acabó dando una clase magistral desde su enorme escritorio.

"La lección que les puedo dar a todas, porque son muy jóvenes y yo más mayor, es que lo más importante es ser fiel a ti misma. Si son fieles a ustedes mismas, que no es fácil, serán libres, incluso si están en la cárcel", comenzó ya en la primera pregunta la empresaria, considerada un ícono feminista.

Ese mensaje guía el documental, descrito hoy repetidamente como un "himno a la libertad" por una de sus directoras y productoras, Sharmeen Obaid-Chinoy, ganadora de dos Oscar por sus trabajos sobre los derechos de las mujeres y pionera por dirigir la próxima película Star Wars.

El título de ´in charge´ (al frente) viene de una plataforma creada por DVF para animar a las mujeres a tejer redes y empoderarse, y que defiende como carente de "agresividad", centrada en el "compromiso" y la "responsabilidad" con una misma y con la "amabilidad" y "generosidad" hacia los demás.

Von Furstenberg, elegante y pícara a partes iguales, relató cómo su vida quedó marcada por las enseñanzas de su madre, una superviviente del Holocausto -"el miedo no es una opción", "no seas una víctima"- y por la época de reconstrucción y liberación sexual de las décadas posteriores.

Tras casarse con el príncipe alemán Egon von Fürstenberg, del que se separaría pronto pero mantendría el apellido, comenzó una carrera en moda que la llevó a Nueva York en su versión más "barata, sucia, peligrosa", y también a cumplir "el sueño americano a los 25 o 26 años", contó.

No obstante, tras echar la vista atrás, su discurso se ensombreció: "Ahora todo es dinero, y la diferencia entre quién lo tiene o no. Vivimos en un mundo muy mediocre, conflictivo, cortoplacista. Cuando se intenta prohibir o quemar libros no es un buen tiempo para la humanidad", dijo.

Y volvió al optimismo que transpira su filme, que aborda de manera intimista los retos de una mujer soltera haciendo equilibrios con su carrera, la crianza de sus dos hijos e incluso un cáncer, preguntándose "¿dónde está la luz?" y respondiéndose a sí misma: en las mujeres.

Disponible en Hulu

El documental, que tendrá su estreno mundial esta noche en la gala de apertura de Tribeca y se podrá ver en Hulu a partir del 25 de junio, cuenta con entrevistas con figuras cercanas a DVF, como la presentadora Oprah Winfrey, el diseñador Marc Jacobs, o la política Hillary Clinton.

"Es una mujer que ha llevado una vida extraordinaria, se ha caído y se la levantado sola (...) Y creo que las mujeres jóvenes de hoy necesitan ver vidas que se han vivido", comentó la cineasta Obaid-Chinoy, que quiere proyectar la obra por todo el mundo para mostrar el ejemplo de la diseñadora.

El festival de Tribeca, creado tras de los atentados del 11 de septiembre de 2001 para contribuir a la recuperación del sur de Manhattan, se ha posicionado como uno de los grandes certámenes de cine del mundo y presentará un centenar de estrenos hasta el 16 de junio.