Se revela causa de muerte del actor Hiram Kasten, conocido por la serie "Seinfeld"

El actor Hiram Kasten, conocido por su actuación en la exitosa serie "Seinfeld", falleció a los 71 años. La noticia fue anunciada a través de su página oficial de Facebook, donde se informó que Kasten perdió la lucha contra diversas enfermedades, incluyendo cáncer de próstata y la enfermedad de Crohn, el pasado domingo.

Durante los últimos seis meses, el actor había compartido con sus amigos más cercanos su diagnóstico terminal, siendo su esposa Diana quien afirmó que las muestras de cariño y las llamadas regulares por Zoom de sus amigos lograron prolongar su vida al menos dos meses más, brindándole momentos de risas junto a sus colegas.

Hiram Kasten fue una figura legendaria en la escena de la comedia de Nueva York, iniciando su carrera como comediante en 1978 cuando fue descubierto por Jerry Seinfeld durante una audición en "The Comic Strip".

A lo largo de los años 70 y 80, se convirtió en un pilar del humor, entreteniendo a las audiencias con su estilo único.

Además de ser un talentoso comediante, Kasten también destacó como actor, siendo reconocido principalmente por su participación en la popular serie "Seinfeld", donde interpretó a Michael, un compañero de trabajo de Elaine Benes, en tres episodios.

También tuvo roles en otras exitosas series como "Curb Your Enthusiasm", "Saved By the Bell", "The Fresh Prince of Bel-Air", "Everybody Loves Raymond" y "My Wife and Kids".

La triste noticia del fallecimiento de Hiram Kasten ha llevado a que los fans llenen la sección de comentarios del obituario en Facebook con emotivos mensajes de despedida y elogios hacia su talento. Muchos lo describen como un hombre multitalentoso, mentor de muchos y una enciclope.