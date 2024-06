En plena adolescencia, cuando la actriz y cantante argentina Luisana Lopilato fue seleccionada para interpretar a Mía Colucci en la popular telenovela juvenil "Rebelde way", quizás no dimensionaba la relevancia que tendría para su futuro en el mundo artístico.

La serie se emitió entre 2002 y 2003 y, gracias a ese personaje, ella, junto a sus compañeros Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín, formaron el grupo Erreway, que se convirtió en un fenómeno al igual que la telenovela, viajando prácticamente por toda América Latina y Europa.

A pesar de seguir siendo reconocida por su papel como esa adolescente un poco malcriada, dos décadas después, la actriz, esposa del cantante canadiense Michael Bublé y madre de sus hijos, ha sabido diversificar su carrera, protagonizando éxitos tanto en su país natal como en otras naciones, además de incursionar en la producción.

Casados con hijos, Alma pirata y Atracción x4, así como su papel protagónico de Manuela "Pipa" Pelari en la película de Netflix, Perdida, son algunos de ellos.

De sus proyectos, su paso por Rebelde way, sus proyectos inmediatos y lo que le gusta de la República Dominicana, país que ha visitado varias veces, la actriz de 37 años habló para Diario Libre, en el marco de la celebración de los premios Platino.

—¿Cómo recuerdas esa etapa de Rebelde Way y Erreway, qué significaron esos proyectos para ti y cómo lo ves ahora?

Tenía 14 o 15 años y ahora tengo 37. Fue una época muy linda de mi vida, tengo recuerdos muy lindos de mi adolescencia, viajando por el mundo, conociendo gente, diferentes culturas. Allí tuve la oportunidad de hacer shows por todo el mundo. Fue una época muy linda, la recuerdo con mucho, mucho amor.

Crecí en esta profesión a la que ingresé desde que tenía 6 años con Chiquitita y, fui mutando con los años, ahora soy madre de cuatro y esposa, creo que es parte de la madurez, es el camino de las elecciones que hice y se ha puesto más interesante. Mi primera profesión es ser madre; estoy muy feliz con lo que tengo, con lo que Dios me ha regalado y con lo que he formado.

—Actualmente, la industria del entretenimiento ha dado un giro de 180 grados, ¿cómo has vivido los cambios en la industria cinematográfica?

Sí, es increíble cómo ha cambiado todo en lo audiovisual y la tecnología, la forma de comunicar con las plataformas ha cambiado la manera en que planteamos los proyectos. En mi caso, he sabido evolucionar con esos cambios, adaptándome como todos, creo que es un reto, pero es eso o desaparecer. Al final, eso ha sido beneficioso para los actores, porque nos ha permitido expandir más nuestro rango de acción. Plataformas como Netflix y Amazon, que fueron pioneras, han abierto la oportunidad de que las películas, series o proyectos que uno hace no estén solo en el país, sino que también puedan viajar por el mundo. Me ha pasado que estando en países tan lejanos como Australia, subiendo en un ascensor, se me acercan y me dicen: ´Vos sos la chica de la película´, porque eso fue un poco enseñarle a la gente a ver proyectos de otras culturas. Ahora también podemos contar nuestras propias historias. Se abrió un abanico de posibilidades para todos.

Además, soy muy activa en redes sociales, tengo un equipo que me ayuda, porque es un contacto más directo con el público, hoy en día son fundamentales, se puede llevar una carrera al margen de las redes sociales, pero es más difícil que la gente se entere de lo que haces.

—Has podido hacer tanto comedia como drama, ¿qué área te gusta más?

No sé, depende, me gusta la comedia, siempre la amé, pero como actriz también me gustan esos desafíos del drama y como espectadora también dependerá de la situación, pero disfruto de ambas, porque sé el trabajo actoral y de producción que hay en cada una.

"Tenía 14 o 15 años y ahora tengo 37. Fue una época muy linda de mi vida, tengo recuerdos muy lindos " Luisana Lopilato Actriz “

—Háblanos de tus nuevos proyectos

Este año se estrena "Mensaje en una botella", que cuenta con la dirección de Gabriel Nesci, es una cinta muy linda, la tienen que ver, se estrena por Amazon. También filmé Pepita la pistolera, una película que considero mi próximo bebé, porque estoy incursionando un poquito en la producción. Es un desafío como actriz, la transformación de esta mujer y trabajar con una directora como Lucía Puenzo, ganadora del premio Goya a la Mejor película extranjera por "XXY", me siento muy feliz por todas las puntas de este nuevo proyecto. Producir siempre será un reto para una actriz, pero tengo un buen equipo que me ayuda, que cree en mí, que confía en mí y creo que estamos en las mismas para ir para adelante.

—¿Has ido a la República Dominicana, qué te gusta de nuestro país?

Claro que sí, me gusta el calor de la gente, la alegría, lo amable que son las personas, lo serviciales que son; las playas que tienen, la comida, todo.

—¿Cuándo volveras?

Me encantaría. Voy a tener que volver con algún proyecto, alguna película o algo. Que nos llamen.

Un poco mas

Lopilato ha colaborado con causas sociales, entre ellas: una campaña para detener el acoso escolar.